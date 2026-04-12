Zeytinburnu'nda Cinayet: Kızı Öldüren Baba Yakalandı
Zeytinburnu'nda Cinayet: Kızı Öldüren Baba Yakalandı

Zeytinburnu\'nda Cinayet: Kızı Öldüren Baba Yakalandı
12.04.2026 21:19
Ercan Ş., kızı Ceylinaz'ı öldürüp eski eşini yaraladı. Polis tarafından yakalandı.

ZEYTİNBURNU'nda kızı Ceylinaz Ş. (19)'yi silahla öldürüp, eski eşi Türkan B. (39)'yi ağır yaralayan şüpheli Ercan Ş.(53) polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 9 Nisan günü saat 18.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Ş., 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan B. ile barışmak için üç gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi. Eski eşinin evine gelen Ercan Ş. ile Türkan B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine silahını çıkaran Ercan Ş., eski eşine ve olay sırasında evde olan kızı Ceylinaz Ş.'ye ateş etti. Saldırının ardından şüpheli Ercan Ş. kaçarken, bu sırada evde olan Türkan B.'nin kardeşi Güney B., ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Ceylinaz Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Türkan B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kızını öldürüp, eski eşini yaralayan şüpheli Ercan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ESKİ EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞ

Saldırı sırasında evde olan Türkan B.'nin kardeşi Güney B. emniyetteki ifadesinde, Ercan Ş.'nin Türkan B. ile barışmak için 3 gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldiğini ve olay anında 2 el silah sesi duyup odadan çıktığını, bu sırada eski eniştesi olan Ercan Ş.'nin evden kaçtığını belirtti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN 5 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Ercan Ş.'nin 'Kumar oynanması için yer temin etme' suçundan 5 suç kaydı olduğunu belirledi.

KIZINI ÖLDÜREN BABA YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan şüpheli Ercan Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Zeytinburnu, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Polis, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Cinayet: Kızı Öldüren Baba Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Cinayet: Kızı Öldüren Baba Yakalandı - Son Dakika
