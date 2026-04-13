Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

13.04.2026 18:09  Güncelleme: 18:11
İsviçre'deki bir banka kasasında babasından miras kaldığını iddia ettiği 6 ton altının varlığını Türkiye'ye getirmek için hukuk mücadelesini sürdüren Elazığlı iş insanı Sait Ali Bayrak, "İsviçre Büyükelçisi evime gelip, 'Konfederasyon Başkanı adına buradayım, konuşmayın, çözeriz' dediği için sustum. Bugün o yemini bozuyorum, o varlıklar Elazığ'a gelecek" dedi.

İş insanı Sait Ali Bayrak, rahatsızlanan annesinin 2005 yılında hastane odasında kendisine babasından kalma 6 dev sandık içerisinde yaklaşık 6 ton altının İsviçre'deki bir bankada olduğunu söylemesi üzerine, Zürih'e giderek altınları almak istedi. Altınların ülke dışına çıkarılmasına izin verilmemesi üzerine Bayrak, hukuk mücadelesi başlattı. Dönemin İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Raimund Kunz'un Elazığ'a gelerek kendisine misafir olduğunu belirten Bayrak, büyükelçiden konunun çözüleceğine dair söz aldıklarını ancak yıllardır bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etti.

"BÜYÜKELÇİ EVİMDE KONAKLADI, SÖZ VERDİ"

Hukuk mücadelesinde bugüne dek önemli bir gelişme olmadığını ifade eden Bayrak, "Bilindiği gibi kamuoyu tarafından çok iyi bilinen ve bizim İsviçre Credit Suisse Bankası'yla olan sorunumuzla ilgili uzun bir süre oldu. Konu sessizliğe büründü. Nedenine gelince, bundan 14 sene önce İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Raimund Kunz ilk önce beni İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun konutuna davet etti. Orada bir görüşme yaptık İsviçreli yetkililerle. Devamında, 'Ben Elazığ'a senin evine gelmek istiyorum' dedi. Sayın Büyükelçi Elazığ'a geldi. İki gün misafir ettik. Bir gece de benim kendi evimde misafir kaldı. Biz kendi aramızda bir akit yaptık. Sayın Büyükelçi dedi ki; 'Ben şu anda İsviçre Konfederasyonu Devletinin Başkanı adına, devlet adına şu anda sizin evinizde bulunuyorum. Bize bir akit yapın. Biz sizin kültürünüzü biliyoruz. Bize bir söz verin. Bu konuyla ilgili lütfen konuşmayın. Biz bu sorunuzu çözeriz' diye. Biz bekledik, yıllar geçti. Maalesef yaptıkları hiçbir şey olmadı" dedi.

"O VARLIKLAR ELAZIĞ'A GELECEK"

Söz konusu bankanın el değiştirmesinin ardından sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Bayrak, "Maalesef bugün bu meydandan bu akidi, bu sözü, bu yemini bozarak oluşan gelişmeleri anlatmak istiyorum. Bilindiği gibi Credit Suisse Bankası bu baskılara dayanmayarak iflasını vermek zorunda kaldı ve iflas etti. Bu bankanın külli yönünü örtmek için bunu getirip UBS Bank'a devrettiler. UBS Bank bu sorumluluğu üstlendi. Şu anda bizim muh

Kaynak: DHA

Ali Bayrak, Türkiye, İsviçre, Ekonomi, Elazığ, Finans, Güncel, Hukuk, Miras, Baba, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
