Kabadüz'de Baba-Kız Kazası: İkisi de Hayatını Kaybetti
Kabadüz'de Baba-Kız Kazası: İkisi de Hayatını Kaybetti

12.04.2026 16:12
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden baba ve öğretmen kızı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, ilçenin Dişkaya mevkiinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aybastı Alacalar Şehit Yener Şahin İlkokulu öğretmeni Esra Şentürk'ün (35) kullandığı 52 AGZ 997 plakalı otomobil yamaçtan yuvarlandı. Kazada, sürücü ve babası Kadem Şentürk (65) hayatını kaybetti, araçta bulunan Nazan Göç (35) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Kadem (65) ve öğretmen kızı Esra Şentürk'ün (35) cenazeleri, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Kabadüz ilçesine getirildi. Oluklu Camisi'nde kılınan namazının ardından baba ve kızın cenazesi, aynı mahallede toprağa verildi.

Kazada yaralanan Nazan Göç'ün tedavisi ise sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
