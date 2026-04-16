Kahramanmaraş\'ta Okula Saldırı

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırı sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşçı olarak çalışan ve aynı okulda çocukları eğitim gören Necmettin Bekçi, silah seslerini duyar duymaz okula koştuğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı anında okulun yakınındaki evinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşçı olarak çalışan Necmettin Bekçi, olay anını anlattı. Necmettin Bekçi, silah seslerinin inşaattan gelen çekiç sesleri olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra durumun ciddiyetini anladığını belirterek okula koştuğunu ifade etti. Yaşadıklarını anlatan Bekçi, "Okula kantin tarafındaki kapıdan girdim. Arkadaki merdivenlerden çıktım. İki tane öğretmenimiz, bir kantinci abimiz vardı. Mücadele ediyorlardı. Biz de vardık oraya. Ben öğrenci olduğunu bilmiyorum. O da okulun öğrencisiymiş. Bunların hepsini bugün öğrendim. İri yapılı bir şahıs. O arada ben altıncı sınıf öğrencisi Alperen oğlumu aramaya sınıfına koştum. Sonra çantasını buldum. Baktım oğlumun çantası orada kendisi yok. İyi dedim. Kaçmış kurtulmuş. Oradan alt kata indim. Alt katta da ana sınıfı var kızım oradaydı. Öğretmenimiz sağ olsun tabure gibi küçük masaların altına çocukları sıkıştırmış. Sonra kızımı aldım oradan. Bir arada oğlumu aramaya başladık. Bir ara bulamadık, panik olduk. Sonrasında haber geldi. Alperen eve geldi diye. Sonrasında oğluma sordum; neredeydin oğlum gizlendin mi diye. Oğlum da 'Baba silah sesleri gelmeye başlayınca ve öğretmenimiz baskın var diye bağırınca ben lavaboya kendimi kilitledim ve orada hiç sesimi çıkartmadım' dedi. Öğretmenimiz lavaboda biri var mı diye sorunca ben de öğretmenimin sesinden tanıyınca, 'ben varım öğretmenim' demiş. Sonrasında öğretmenim beni oradan aldı ve çıkarttı dedi" ifadelerini kullandı.

"Kendi çocuklarım olmasa bile ben yine koşardım"

Çok ağır bir travma yaşadıklarını aktaran Bekçi, "Yaşadığım birçok şey şu an hafızamda değil. Çok ağır bir travma yaşadık. Orada ebediyete irtikal eden yavrularımıza, öğretmenimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ben şunu da söyleyeyim, ben orada kendi çocuklarım var diye koşmadım. Kendi çocuklarım olmasa bile ben yine koşardım oraya. Yani bizler sahip çıkmasa kim sahip çıkacak. Oğlumun sınıfından o arada yan sınıfa iki tane arkadaşı vefat etmiş. Orada da iki tane arkadaşı rahmetli oldu. Tam okula girdim o anda silah sesleri kesildi zaten. Biz de şoktayız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ