Galatasaray\'da Victor Osimhen gelişmesi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura.com Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

8'E 2 PAS ÇALIŞMASI

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmanın ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, savunma ve hücum uygulamalarından sonra dört takımlı turnuvayla sona erdi.

VICTOR OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanan rövanş mücadelesinde kolundan sakatlanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün 15 Nisan günü yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.