Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi
Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

15.04.2026 22:56
Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, takıma birlikte çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura.com Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

8'E 2 PAS ÇALIŞMASI

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmanın ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, savunma ve hücum uygulamalarından sonra dört takımlı turnuvayla sona erdi.

VICTOR OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanan rövanş mücadelesinde kolundan sakatlanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün 15 Nisan günü yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    çevir cevir aynı haber anladık osimen donuyor 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:51
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
23:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
20:56
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
20:50
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
