Sivas'ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı

15.04.2026 23:12
Sivas’ta sosyal medyada okullara yönelik saldırı yapılacağına dair paylaşımlar üzerine başlatılan incelemede, söz konusu içeriklerin asılsız olduğu belirlenirken paylaşımı yapan şüpheli kısa sürede yakalandı. Sivas Valiliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların ardından yapılan provokatif paylaşımların titizlikle incelendiğini bildirerek, 2009 doğumlu lise öğrencisi E.A.’nın gözaltına alındığını ve vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini duyurdu.

Sivas’ta sosyal medyada okullara yönelik saldırı yapılacağına dair paylaşımlar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Valilik, söz konusu paylaşımların asılsız olduğunu belirterek vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 Nisan 2026 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında il genelindeki okullara yönelik saldırı olabileceğine dair içeriklerin paylaşıldığının tespit edildiği bildirildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların ardından söz konusu paylaşımların titizlikle değerlendirildiği ifade edildi.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Emniyet birimlerince başlatılan inceleme sonucunda, paylaşımı yaptığı belirlenen E.A.’nın kimliği tespit edildi. 2009 doğumlu ve 10’uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

UYARI YAPILDI 

Valilik, sosyal medyada dolaşan ve toplumda korku ile paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE 

Açıklamada ayrıca, il genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla kolluk kuvvetleri ve ilgili birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğu belirtildi.

