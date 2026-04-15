Şırnak'ta inşaatta toprak kayması sonucu göçük altında kalan mühendis hayatını kaybetti

Şırnak'ın Balveren beldesinde okul inşaatında görevli inşaat mühendisi, toprak kayması sonucu göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Balveren İlkokulu yapımında inşaat mühendisi olarak görev yapan Murat Bektaş (32), akşam saatlerinde okulun istinat duvarının dış kısmında su gideri için açılan 2 metre derinliğindeki çukura ölçüm yapmak için indi.

Bektaş, bu sırada duvarın üst kısmından kayan toprak nedeniyle göçük altında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla göçük altından çıkarılan Bektaş, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bektaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.