Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor
Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor

Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor
15.04.2026 23:11
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun gelecek sezon Premier Lig'e geri dönerek Newcastle United'ın başına geçeceği belirtildi.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile olan macerasının ardından tecrübeli çalıştırıcının kariyerine nerede devam edeceği merak konusuyken, gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

BENFICA'DA BEKLENTİLER UZAĞINDA

Fenerbahçe macerasının ardından sezon başında Portekiz devi Benfica’nın başına geçen Mourinho, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.  Portekiz Premier Lig'de lider Porto'nun 7 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan Benfica'da Mourinho'nun geleceği tartışılmaya başlandı. 29 hafta sonunda toplanan 69 puan ve üçüncülük koltuğu, tecrübeli hocanın Portekiz'deki koltuğunu sallantıya sokmuş durumda.

NEWCASTLE UNITED İDDİALARI

talkSPORT'un haberine göre; Premier Lig’de bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve 14. sıraya kadar gerileyen Newcastle United, Mourinho’yu radarına aldı. Mevcut teknik direktör Eddie Howe ile yollarını ayırmayı planlayan kulübün Suudi sahipleri, takımı hem Avrupa potasına sokacak hem de kulübün küresel marka değerini yükseltecek bir isim arıyor. Bu doğrultuda yeni sezonda takımın başına Mourinho'nun geçirileceği belirtildi. 

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞE YEŞİL IŞIK

Daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham gibi takımlarla Premier Lig'de derin izler bırakan 63 yaşındaki teknik adamın, İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan Mourinho'nun kontratında yer alan özel fesih maddeleri, bu transferin önünü açabilir. Eğer anlaşma sağlanırsa, Mourinho kariyerinde dördüncü kez bir İngiliz kulübünün başında sahaya çıkacak.

