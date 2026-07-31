Trump\'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad\'dan art arda açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de devam eden ateşkes sürecine ilişkin tarihi nitelikte bir açıklama yaptı. Trump, Gazze Barış Kurulu ile Hamas başta olmak üzere Gazze'deki silahlı grupların silah bırakması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

"HAMAS VE DİĞER TÜM SİLAHLI GRUPLAR TARİHİ BİR ANLAŞMAYA VARDI"

Anlaşmayı kalıcı barış ve güvenlik yolunda önemli bir dönüm noktası olarak nitelendiren Trump, "Bu, kalıcı barış ve güvenlik yolunda devasa bir adımdır. Bu anlaşma, Gazze'nin nihayet Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu ile yakın iş birliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi yönünde kritik bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşma kapsamında Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetileceğini belirterek, "Gazze, nihayet halkına hizmet eden yeni bir Filistin hükümetinin elinde olacaktır. Herkesin asla başarılamaz dediği bu muazzam gelişme dolayısıyla herkesi tebrik ederim." dedi.

"SİLAHSIZLANMA TAMAMLANDIKÇA İSRAİL GERİ ÇEKİLECEK"

ABD Başkanı Trump, silahsızlanma süreci ilerledikçe İsrail ordusunun Gazze'den çekileceğini de açıkladı. Trump, "Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasının sorumluluğunu üstlenmek üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır." diye konuştu.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, açıklamasında arabuluculuk sürecinde rol oynayan ülkelere de teşekkür etti. ABD Başkanı, "Tarihi bir ilerleme kaydettik ve halen yapılması gereken çok iş var. Arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye'ye önemli çabaları için ve özellikle yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla bu tarihi atılımı mümkün kılan harika ekibime teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

HAMAS: İSRAİL TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEZSE ADIM ATMAYIZ

Trump'ın açıklamasının ardından Hamas'tan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Hamas'ın silah bırakılmasına ilişkin taslak konusunda hiçbir adım atmayacağını söyledi.

Hamad, Hamas'ın Filistin halkının haklarını korumaya yönelik milli hedeflerine bağlı olduğunu belirterek, "İşgal güçleri (İsrail) anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe, direnişin (Hamas) silahı (bırakması) hakkında hiçbir adım atmayacağız." dedi.

Silah konusunun tek başına değerlendirilemeyeceğini ifade eden Hamad, bunun İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve bölgenin yeniden imarı gibi temel başlıklarla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

İsrail'in anlaşmaya tam olarak uymasının şart olduğunu vurgulayan Hamad, İsrail'in yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda Hamas'ın da herhangi bir adım atmayacağını yineledi.

Hamad ayrıca, İsrail'in Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın ilk aşamasında yaklaşık 3 bin 500 ihlal gerçekleştirdiğini öne sürerek, "İsrail, kalleşlik ve öldürme üzerine kurulu saldırgan bir devlettir, bu yüzden anlaşmaya uymadı." ifadelerini kullandı.

İSLAMİ CİHAD: HABERLER DOĞRU DEĞİL

Filistin İslami Cihad Hareketi de anlaşmaya ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Hareket Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplar ile İsrail arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtilerek, "Medyada, (Filistinli) gruplar ile düşman (İsrail) arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İslami Cihad, mevcut haliyle kamuoyuna yansıyan anlaşma metnine çekince koyduklarını bildirirken, sürece ilişkin haberlerin hassasiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.