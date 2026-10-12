Fuat Oktay’dan İsrailli Bakan Katz'a tepki: Tehdit diliyle barışın önüne geçilemez - Son Dakika
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Fuat Oktay’dan İsrailli Bakan Katz'a tepki: Tehdit diliyle barışın önüne geçilemez

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Fuat Oktay’dan İsrailli Bakan Katz\'a tepki: Tehdit diliyle barışın önüne geçilemez
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve Hamas yöneticisi Halil el-Hayye’yi ölümle tehdit eden sözlerine tepki gösterdi. Katz’ın ifadelerini “hadsiz” olarak nitelendiren Oktay, “Tehdit diliyle barışın ve diplomasinin önüne geçilemez” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Ankara’dan tepkiler sürüyor. Son olarak Fuat Oktay, Katz’ın sözlerini “en güçlü şekilde” kınadı.

KATZ, ERDOĞAN’I HEDEF ALDI

İsrail Savunma Bakanı Katz, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Erdoğan’ın Hamas yöneticilerine destek verdiğini öne süren Katz, Türkiye’nin Müslüman Kardeşler ile birlikte İsrail’e karşı faaliyetleri desteklediğini iddia etti. Katz, “Erdoğan, Hamas’ın katilleri ve tecavüzcüleri için kırmızı halı sermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

HAMAS YÖNETİCİSİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Aynı paylaşımda Hamas yöneticisi Halil el-Hayye’yi de hedef alan Katz, Gazze’deki Hamas liderlerini ortadan kaldırdıklarını ileri sürdü. Katz, “El-Hayye’nin sırası da gelecek, o da cehennemin derinliklerine gönderilecek” dedi.

OKTAY: HADSİZ İFADELERİ KINIYORUZ

Katz’ın sözlerine X hesabından tepki gösteren Fuat Oktay, “Soykırımcı ve işgalci İsrail’in Siyonist Savunma Bakanı Israel Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımız’a yönelik hadsiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi.

Oktay, “Katz’ın barış ve ateşkes süreçlerinde sorumluluk üstlenen aktörleri açıkça ölümle tehdit etmesi; katil İsrail’in uluslararası hukuku, insan haklarını ve diplomatik teamülleri hiçe sayan anlayışının vahim bir göstergesidir. Tehdit diliyle barışın ve diplomasinin önüne geçilemez” ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay'ın paylaşımı şöyle:

"Tehdit diliyle barışın ve diplomasinin önüne geçilemez.

Soykırımcı ve işgalci İsrail’in Siyonist Savunma Bakanı Israel Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz.

Katz’ın barış ve ateşkes süreçlerinde sorumluluk üstlenen aktörleri açıkça ölümle tehdit etmesi; katil İsrail’in uluslararası hukuku, insan haklarını ve diplomatik teamülleri hiçe sayan anlayışının vahim bir göstergesidir. Tehdit diliyle barışın ve diplomasinin önüne geçilemez.

İsrail hükümeti, kendi ülkesinde giderek büyüyen tepkileri ve derinleşen siyasi krizini Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadelerle örtbas edebileceğini sanıyorsa büyük bir yanılgı içindedir.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin halkının meşru haklarını, adalet mücadelesini ve bölgede kalıcı barışın tesisini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.

ANKARA’DAN PEŞ PEŞE TEPKİ

Katz’ın sözlerine daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da tepki göstermişti. Katz’ın ifadelerini “seviyesiz ve hadsiz” olarak nitelendiren Çelik, “Türkiye; hiçbir tehdide, provokasyona ve şantaja boyun eğmeyecektir” dedi.

Duran ise Katz’ın sözlerinin İsrail’deki seçimler öncesinde “siyasi çaresizliğin bir göstergesi” olduğunu belirtti. Duran, ateşkes ve barış görüşmelerinde yer alan kişileri tehdit etmenin “sorumsuz bir yaklaşım” olduğunu vurguladı.

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