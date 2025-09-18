İngiltere, Filistin devletini tanıyacak - Son Dakika
Dünya

İngiltere, Filistin devletini tanıyacak

İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
18.09.2025 07:24
ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti sonrası İngiltere'nin Filistin devletini resmen tanıma kararı aldığı iddia edildi. İngiliz Times gazetesi, kararın bu hafta sonu açıklanacağını duyurdu. Başbakan Starmer, İsrail'in Gazze'deki acıları hafifletmek için adım atmaması ve Hamas'la yaklaşık iki yıldır süren savaşta ateşkese varmaması halinde harekete geçeceği uyarısında bulunmuştu.

Reuters'in Times gazetesine dayandırdığı habere göre, İngiltere hükümeti bu hafta sonu Filistin devletini resmen tanıyacak. Kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyaretinin sona ermesinin ardından duyurulması bekleniyor.

BAŞBAKAN STARMER SİNYALİ VERMİŞTİ

Başbakan Keir Starmer, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki insani krizi hafifletmek için somut adımlar atmaması ve Hamas'la süren savaşa yönelik ateşkese yanaşmaması halinde harekete geçileceğini belirtmişti.

İNGİLTERE "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" İLKESİNİ DESTEKLİYOR

İsrail, Fransa, Kanada ve Avustralya'nın da benzer bir adım atmasının Hamas'a ödül anlamına geleceğini savunuyor. Ancak İngiltere, uzun süredir "iki devletli çözüm" ilkesini destekliyor. Daha önce doğru zamanın beklenmesi gerektiğini vurgulayan Londra, bu kez somut bir takvimle harekete geçmeye hazırlanıyor.

İşçi Partisi içinde İsrail'e karşı daha sert bir tutum alınması yönünde baskılar da artmış durumda. Starmer, önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyabileceklerini dile getirmişti.

TRUMP: BÖYLE BİR KARARDAN RAHATSIZ OLMAM

İngiltere Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmazken, Temmuz ayında Londra'ya ikinci resmi ziyaretini gerçekleştiren Trump, İngiltere'nin böyle bir karar almasının kendisini rahatsız etmeyeceğini söylemişti. Ancak ABD yönetimi, o tarihten bu yana Avrupalı müttefiklerinin bu yönde adım atmasına açıkça karşı çıkıyor.



Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 12345678:
    isabetli bir karar caymazlarsa eğer 21 0 Yanıtla
  • Osman A:
    İngiltere'nin de ne yaptığı belli değil.Bi yandan İtrail uçaklarına yakıt ikmali yaptırıp Katar'ı vurdurtuyor bi yandan böyle açıklamalar yapıyor.Hangi taraftasın arkadaş safını belli ette bilelim 6 1 Yanıtla
  • 5634halis:
    yalaaaaann inanmayın hani fıransa tanayacaktı ne oldu doksan derece donüş yapti 6 0 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    Oxford da yeni bir seneryo 5 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    İngiltere dünyanın hakimi,ABD ingilterenin köpeği..Çevirdikleri filme bakın,İngiltere dünyaya iyiymiş gibi görünmeye çalışıyor:))) 2 0 Yanıtla
22:27

