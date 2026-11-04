11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Filistin asıllı Müslüman siyasetçi Aber Kawas, New York Eyalet Senatosu seçimlerini kazanarak eyalet yasama organına seçilen ilk Filistin asıllı kadın oldu. İsrail karşıtı tutumuyla tanınan Kawas'ın 11 Eylül saldırılarını ırkçılık, sömürgecilik ve İslamofobi bağlamında değerlendirdiği eski açıklamaları yeniden tartışma yarattı. Hamas sembollü kol bandı kullandığı iddiasıyla da eleştirilen Kawas, Zohran Mamdani'nin desteklediği isimler arasında yer alıyor.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Filistin asıllı Müslüman siyasetçi Aber Kawas, New York Eyalet Senatosunun 12. seçim bölgesinde Cumhuriyetçi rakibi Han Khon To'yu geride bırakarak seçimi kazandı. Demokrat Parti adayı olan ve Amerika Demokratik Sosyalistleri (DSA) üyesi olarak bilinen Kawas, oyların yaklaşık yüzde 91'inin sayıldığı aşamada yüzde 74,5 oy oranına ulaştı. Seçim zaferi, geçmişte 11 Eylül saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle tartışmaların odağında bulunan siyasetçiyi yeniden dikkatlerin merkezine taşıdı.

11 EYLÜL AÇIKLAMALARI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU

Kawas'ın 2017 yılında katıldığı bir programda 11 Eylül 2001 terör saldırıları hakkında kullandığı ifadeler, seçim kampanyası sırasında yeniden gündeme getirildi. Filistin asıllı siyasetçi, kapitalizm, ırkçılık, beyaz üstünlükçülüğü ve İslamofobinin sömürgecilik ve kaynakların başka toplumların elinden alınmasıyla bağlantılı uzun bir geçmişe sahip olduğunu savundu. Kawas, 11 Eylül saldırılarını da bu tarihsel sürecin yansımalarından biri olarak değerlendirdi.

Aynı konuşmada Müslümanlardan, sorumlusu olmadıkları terör saldırıları nedeniyle özür dilemelerinin beklenmesine karşı çıktı. Kawas, kölelik ve soykırım gibi tarihsel suçlar için benzer bir hesap verme beklentisi bulunmadığını savunarak Müslüman toplumunun topluca sorumlu tutulmasını eleştirdi.

Açıklamalar, özellikle muhafazakar Amerikan basınında tepki çekti. Bazı yayınlar Kawas'ın sözlerini saldırıları hafife almak veya ABD'yi suçlamak şeklinde yorumladı. Kawas ise açıklamalarının bağlamından koparıldığını belirterek amacının Müslüman Amerikalıların terör saldırılarından topluca sorumlu tutulmasına karşı çıkmak olduğunu söyledi.

HAMAS SEMBOLÜ İDDİASI DA TARTIŞMA YARATTI

Kawas hakkında ortaya atılan bir başka iddia ise 2016 yılındaki bir gösteriye ait olduğu belirtilen görüntülerle ilgiliydi. Bazı yayınlarda, siyasetçinin söz konusu etkinlikte Hamas sembolleri taşıdığı ileri sürülen bir kol bandı kullandığı iddia edildi.

Ancak görüntünün bağlamı ve kol bandındaki sembollerin niteliği bağımsız kaynaklar tarafından kesin biçimde doğrulanamadı. Bu nedenle iddia, Kawas'ın Hamas ile bağlantısı bulunduğunu gösteren kanıt olarak değerlendirilemiyor.

MAMDANI'NİN DESTEKLEDİĞİ İSİMLER ARASINDA

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin desteklediği siyasetçiler arasında bulunan Kawas, İsrail'e yönelik boykot girişimlerine verdiği destekle de tanınıyor. İkili, New York merkezli kuruluşların İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini finanse etmesini engellemeyi amaçlayan "Not On Our Dime" kampanyasında birlikte çalıştı.

Kawas, seçim kampanyasında Filistin meselesinin yanı sıra uygun fiyatlı konut, toplu taşıma, göçmen hakları ve sağlık hizmetlerine erişim gibi konuları da öne çıkardı. Filistinli mültecilerin kızı olduğunu belirten siyasetçi, ailesinin göçmenlik süreçlerinde yaşadığı zorlukların siyasi mücadelesini şekillendirdiğini ifade ediyor.

NEW YORK'TA FİLİSTİN ASILLI İLK KADIN OLDU

34 yaşındaki Aber Kawas, haziran ayında yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde Steven Raga'yı yüzde 60,3 oyla geride bırakarak partisinin adayı olmuştu. Kasım ayındaki genel seçimde de Cumhuriyetçi Han Khon To'ya karşı üstünlük sağlayan Kawas, New York eyalet yasama organına seçilen ilk Filistin asıllı kadın olarak kayıtlara geçti.

Kawas'ın temsil edeceği 12. seçim bölgesi, Queens'in Astoria, Sunnyside, Woodside ve Long Island City gibi mahallelerini kapsıyor. Demokrat siyasetçi, Washington'daki ABD Senatosunda değil, Albany'de bulunan New York Eyalet Senatosunda görev yapacak.

Trump ilk kez kabul etti! İran savaşı seçim yenilgisinde etkili olduTrump ilk kez kabul etti! İran savaşı seçim yenilgisinde etkili oldu Filistinli siyasetçiden ABD'de üst üste 5. zaferFilistinli siyasetçiden ABD'de üst üste 5. zafer ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki! Trump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çektiTrump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti İsrail ve Avrupa basını: ABD'de seçmen Trump'ın savaşına da hayır dediİsrail ve Avrupa basını: ABD'de seçmen Trump'ın savaşına da hayır dedi
Amerika Birleşik DevletleriFilistinNew YorkİsrailDünyaHamasSeçimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
Seçim sonrası Obama’dan Trump’a çok konuşulacak mesaj Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk Herkes onu konuşuyor 250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
ABD’de 20 yıl sonra bir ilk Trump, Bush’un kaderini yaşıyor ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:25
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:23
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
10:20
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
10:12
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:36:01. #.0.2#
SON DAKİKA: 11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android