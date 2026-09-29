İsrailli kadın turiste taciz! 4 kişi birden tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailli kadın turiste taciz! 4 kişi birden tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da, İsrailli bir kadın turistin ziyaret ettiği turistik bölgede dört erkeğin müstehcen ve uygunsuz sözlerine maruz kaldığı iddia edildi. Kadının kaydettiği görüntülerin internette yayılmasının ardından harekete geçen polis, özel ekip kurdu. Kimlikleri teknik incelemelerle belirlenen 21 ile 25 yaşlarındaki 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İsrailli kadın turistin Hindistan gezisi sırasında yaşadığını öne sürdüğü olay polis operasyonuyla sonuçlandı. Hindistan'da çekilen görüntüleri inceleyen ekipler, dört şüphelinin kimliğini belirledi.

TURİSTİ HEDEF ALAN SÖZLER KAMERAYA YANSIDI

Olay, Hindistan'da meydana geldi. Beyaz görünümü nedeniyle ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline gelen bölgede bulunan İsrailli kadın turist, çevresini görüntülemeye başladı. Emniyetin aktardığı bilgilere göre bu sırada bölgede bulunan bazı kişiler, kadın turiste yönelik müstehcen ve uygunsuz ifadeler kullandı. Yaşananların görüntülere yansıması olayın polisin dikkatine ulaşmasını sağladı.

POLİS ŞİKAYET BEKLEMEDEN HAREKETE GEÇTİ

Görüntüleri inceleyen polis, kadının ayrıca şikayette bulunmasını beklemeden re'sen inceleme başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla özel bir ekip oluşturuldu. Ekipler, görüntülerin yanı sıra teknik veriler ve elde edilen istihbarat üzerinde çalışma yaptı. Yürütülen incelemelerin ardından şüphelilerin izine ulaşıldı.

4 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TEK TEK BELİRLENDİ

Polis, olaya karıştığı iddia edilen kişilerin 25 yaşındaki Mohammad Farhan, 21 yaşındaki Mohammad Asim, 24 yaşındaki Farhan ve 22 yaşındaki Akhtar Ali olduğunu açıkladı. Dört şüphelinin de aynı bölgede yaşadığı tespit edildi. Polis ekipleri operasyon düzenleyerek dört kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, İsrailli kadın turiste yönelik sözleriyle ilgili sorgulandı. Emniyetteki işlemlerin ardından dört şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı ve şüpheliler tutuklandı.

İsrailli kadın turiste taciz! 4 kişi birden tutuklandı
CinsellikHindistanturistPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Galatasaray’daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor Galatasaray'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor
CHP, Çin’de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.’nin partiyle ilişiğini kesti CHP, Çin'de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin partiyle ilişiğini kesti
Kimse beklemiyordu Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı
“Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi açıklamalar "Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler
Talas’ta acı son: Merdiven kaydı, balkonunu temizleyen 49 yaşındaki kadın 13. kattan düşerek öldü Talas'ta acı son: Merdiven kaydı, balkonunu temizleyen 49 yaşındaki kadın 13. kattan düşerek öldü
Premier Lig’den Manchester City için karar Premier Lig'den Manchester City için karar
Almanya’da görevli Türk savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu Almanya’da görevli Türk savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu
Galatasaray’ın yeni yıldızını duyurdular 6 aylığına kiralanacak Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak
22:14
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu
Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
22:03
PFDK, Amedspor’a ceza yağdırdı
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı
21:55
İmzalar atıldı Beşiktaş’a 18’lik genç yetenek
İmzalar atıldı! Beşiktaş'a 18'lik genç yetenek
21:42
Dursun Özbek, Ali Koç’un koltuğuna oturdu
Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturdu
21:17
A Milli Takım’da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
A Milli Takım'da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
21:13
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci Ülkesinin kahramanı oldu
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu
20:16
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ’ın tutukluğuna devam kararı verildi
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi
19:54
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha
Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
19:11
Bahçeli’den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 22:34:31. #7.13#
SON DAKİKA: İsrailli kadın turiste taciz! 4 kişi birden tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei