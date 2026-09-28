Kastamonu'da etek giyip yüzünü gizleyerek kurşunlama yapanlardan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da etek giyip yüzünü gizleyerek kurşunlama yapanlardan 3'ü tutuklandı

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Kastamonu\'da etek giyip yüzünü gizleyerek kurşunlama yapanlardan 3\'ü tutuklandı
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Kastamonu'da bir iş yerinin gece kurşunlanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin yakalanmamak için etek giyip yüzünü kapattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı, aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'da yakalanmamak için etek giyip yüzlerini kapatarak bir iş yerini kurşunlayan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da bir iş yerinin gece vakti kurşunlanmasıyla ilgili Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde olayı gerçekleştirilen şüpheliler tespit edildi. Dört ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanmamak için etek giymişler

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan birinin uzun namlulu silahla iş yerine ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde şahsın yakalanmamak için etek giydiği ve yüzünü kapattığı görülüyor.

Kaynak: İHA
Kastamonu3. SayfaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da etek giyip yüzünü gizleyerek kurşunlama yapanlardan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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