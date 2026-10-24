Meram'da apartman komşuları arasında kedi tüyü kavgası: Biri bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Meram'da apartman komşuları arasında kedi tüyü kavgası: Biri bıçakla yaralandı

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Meram\'da apartman komşuları arasında kedi tüyü kavgası: Biri bıçakla yaralandı
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Meram\'da apartman komşuları arasında kedi tüyü kavgası: Biri bıçakla yaralandı
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Konya Meram'da aynı binada oturan iki komşu, kedi tüyü silkeleme meselesi yüzünden tartıştı. Büyüyen kavgada üst kattaki T.K., alt kattaki M.İ.'yi bıçakla yüzünden yaraladı, kendisi de darp edildi. Ayrı hastanelere kaldırılan iki kişinin durumu iyi; olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da komşular arasında kedi tüyü silkeleme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yüzünden, 1 kişi de darp edilerek yaralandı.

KEDİ TÜYÜ TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Küçükkavaklı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı apartmanın üçüncü katında oturan T.K. ile birinci katta oturan M.İ. arasında kedi tüyü silkeleme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu T.K. yanında bulunan bıçakla M.İ.'yi yüzünden yaraladı. Yaşanan arbede sırasında T.K. de darp edildi.

İKİ KOMŞU DA HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.İ. ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne, T.K. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelMeramKonyakediSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Goethegitme Goethegitme:
    Bu silkelemeyi sevenler metropolde degil dag basinda ki uçurumun kenarinda otursunlar silkeler dururlar 0 0 Yanıtla
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