Konya Meram'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı, sıkışanları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Konya Meram'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı, sıkışanları itfaiye kurtardı

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Konya Meram\'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı, sıkışanları itfaiye kurtardı
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Konya Meram'da gece saatlerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Tofaş marka otomobilin karıştığı kazada sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Meram İlçesi Harmancık Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 BT 290 plakalı Tofaş marka otomobil Antalya istikametinden şehir merkezine seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçerek, Antalya Çevre Yolu Caddesi'nden Yügalakova Sokak'a dönen 42 BCP 687 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Tofaş marka otomobildeki sıkışan yaralıları çıkartırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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