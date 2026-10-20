Konya Meram\'da Roma dönemi heykel kaidesini kepçeyle götüren 3 şüpheli yakalandı

Konya Meram'da Roma dönemi heykel kaidesini kepçeyle götüren 3 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Meram ilçesinde bir caminin önünde toprağa gömülü Roma dönemi heykel kaidesi kepçeyle yerinden çıkarılıp çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaideyi taşıyan 3 şüpheliyi yakaladı; soruşturma sürüyor.
KONYA'da, bir caminin önündeki Roma dönemine ait olduğu belirlenen heykel kaidesini kepçeyle çalıp götüren 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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