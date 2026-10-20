Konya Meram'da Roma dönemi heykel kaidesini kepçeyle götüren 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Meram'da Roma dönemi heykel kaidesini kepçeyle götüren 3 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Meram\'da Roma dönemi heykel kaidesini kepçeyle götüren 3 şüpheli yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde bir caminin önünde toprağa gömülü Roma dönemi heykel kaidesi kepçeyle yerinden çıkarılıp çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaideyi taşıyan 3 şüpheliyi yakaladı; soruşturma sürüyor.

KONYA'da, bir caminin önündeki Roma dönemine ait olduğu belirlenen heykel kaidesini kepçeyle çalıp götüren 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Güvenlik Kamerası3. SayfaAS RomaGüncelPolisMeramKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül İşte talip olan ülke Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:39
Özgür Özel, Bakan Gürlek’e 750 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 13:26:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Konya Meram'da Roma dönemi heykel kaidesini kepçeyle götüren 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei