Konya\'da Gazzeli çocuklar için uçurtma ve balonlar gökyüzüne bırakıldı

Konya'da Gazzeli çocuklara destek olmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği yapıldı. Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı balon ve uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Meram Dutlu Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, Filistin bayrakları eşliğinde uçurtmalarını gökyüzüne uçurdu. Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı balonlar da gökyüzüne bırakılırken, etkinlikle Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekilmesi amaçlandı.

"Gazze'deki çocuklarımızın da en doğal hakkı oyun oynamak ve mutlu olmaktır"

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde 81 ilde düzenlenen etkinlikle Gazze'deki çocukların yaşadığı acılara dikkat çekildiğini söyledi. Yiğit, "Bakanlığımız öncülüğünde 81 ilimizin tamamında düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğiyle Gazze'deki çocuklarımızın yaşadığı acıya dikkat çekiyoruz. Yeryüzündeki her çocuk gibi Gazze'deki yavrularımızın da en doğal hakkı oyun oynamak ve mutlu olmaktır. Onların bu hakkını ellerinden alan İsrail'e ve bu acıya göz yuman herkese bugün Konya'mızdan adalet ve merhamet yüklü bir mesaj gidecektir. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin temel felsefesine uygun olarak düzenlenen bu etkinlik, çocuklarımızın kalpleri kadar temiz ve güzel bir geleceğin de küçük bir işareti olacaktır" dedi.

Programa katılan öğrenciler de Gazzeli çocuklara destek olmak ve onların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla etkinlikte yer aldıklarını ifade etti.