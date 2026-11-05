Konya Meram'da iş yerinde husumet kavgasında 2 kişi tabancayla bacağından yaralandı - Son Dakika
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Konya Meram'da iş yerinde husumet kavgasında 2 kişi tabancayla bacağından yaralandı

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Konya Meram\'da iş yerinde husumet kavgasında 2 kişi tabancayla bacağından yaralandı
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Konya Meram\'da iş yerinde husumet kavgasında 2 kişi tabancayla bacağından yaralandı
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Konya'nın Meram ilçesinde bir iş yerinde husumetli kişiler arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla bacağından yaralandı. Yaralılar Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Konya'da husumetli şahıslar arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Karaman Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine gelerek M.S.Ş. (26) ve D.Ö. (20) ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken şüpheli şahıs yanında bulunan tabancayla M.S.Ş. ile D.Ö.'yü bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakaladı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Şehir Hastanesi3. SayfaGüncelPolisMeramKonyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Konya Meram'da iş yerinde husumet kavgasında 2 kişi tabancayla bacağından yaralandı - Son Dakika
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