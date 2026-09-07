Konya Çumra'da kazada ölen Gürşahin çifti Meram'da yan yana toprağa verildi
Konya'nın Çumra ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamlarını yitiren otomobil sürücüsü Hasan Gürşahin (63) ve eşi Havva Gürşahin'in (63) cenazeleri, otopsinin ardından Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı'na getirildi. Öğle vakti kılınan namaz sonrası çift, yan yana defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Konya'nın Çumra ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamlarını yitiren otomobil sürücüsü Hasan Gürşahin (63) ve eşi Havva Gürşahin'ın (63) cenazeleri yapılan otopsinin ardından Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı'na getirildi. Gürşahin çiftinin cenazesi öğle vakti kılınan namaz sonrası yan yana defnedildi.
Kaynak: DHA
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