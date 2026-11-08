Pasta kursunda doğal gaz fırını alev aldı! 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pasta kursunda doğal gaz fırını alev aldı! 5 kişi yaralandı

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Pasta kursunda doğal gaz fırını alev aldı! 5 kişi yaralandı
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Konya’nın Meram ilçesinde bir mesleki eğitim merkezindeki pasta ve tatlıcılık kursunda, sınav öncesi çalıştırılan doğal gaz fırını gaz sıkışması sonucu alev aldı. Meydana gelen parlamada 2'si usta öğretici, 3'ü kursiyer olmak üzere 5 kişi yanıklarla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Meram’da pasta ve tatlıcılık kursunda yaşanan parlama, kursiyerlere korku dolu anlar yaşattı. Doğal gaz fırınında meydana gelen parlamada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Pasta kursunda doğal gaz fırını alev aldı! 5 kişi yaralandı

SINAV ÖNCESİ FIRIN ALEV ALDI

Ateşbaz-ı Veli Mahallesi Toros Sokak’taki mesleki eğitim merkezinde saat 15.00 sıralarında, pasta ve tatlıcılık kursunda sınav öncesi doğal gaz fırını çalıştırıldı. Fırında gaz sıkışması sonucu aniden alevli bir parlama meydana geldi.

Pasta kursunda doğal gaz fırını alev aldı! 5 kişi yaralandı

2 USTA ÖĞRETİCİ VE 3 KURSİYER YARALANDI

Parlamada 2'si usta öğretici, 3'ü kursiyer olmak üzere 5 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve kendi araçlarıyla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pasta kursunda doğal gaz fırını alev aldı! 5 kişi yaralandı

İNCELEME BAŞLATILDI

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
EğitimGüncelMeramKonyaSon Dakika

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