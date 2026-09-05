Konya Meram'daki yerli ürün pazarı kırsaldaki üretici ailelere doğrudan satış imkanı sunuyor - Son Dakika
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Konya Meram'daki yerli ürün pazarı kırsaldaki üretici ailelere doğrudan satış imkanı sunuyor

Konya Meram\'daki yerli ürün pazarı kırsaldaki üretici ailelere doğrudan satış imkanı sunuyor
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Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi işbirliğiyle 2019'dan beri süren proje kapsamında, Meram'ın 9 kırsal mahallesindeki üretici aileler ürünlerini yerli ürün pazarında doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Temmuz-kasım döneminde kurulan pazarda üreticilere tezgah, branda ve önlük desteği de sağlanıyor.

Konya'da yerli ürün pazarı, Meram'ın kırsal mahallelerinde üretim yapan ailelerin ürünlerini doğrudan tüketiciye sunmalarına imkan veriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, yöreye özgü ürünlerin sergilendiği, üretim değerlerinin geliştirilmesinde büyük payı olan bitkisel ve hayvansal ürünlerin pazarlanması ihtiyacının giderilmesini amaçladıklarını belirtti.

Altay, Meram Belediyesi işbirliğiyle 2019'dan itibaren uygulanan proje kapsamında Meram'a bağlı Hatunsaray, Yeşildere, Kayadibi, Sadıklar, Çomaklar, Botsa, Gökyurt, Evliyatekke ve Karaağaç mahallelerindeki üretici ailelerin pazarda yer aldığını ifade etti.

Üreticilere pazar yeri, pazar tezgahı, branda ve pazarcı önlüğü desteği de sunulduğunu aktaran Altay, pazarın temmuz-kasım döneminde tüketiciyle buluştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya Meram'daki yerli ürün pazarı kırsaldaki üretici ailelere doğrudan satış imkanı sunuyor - Son Dakika

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