Arda Güler için tam 100 milyon Euro

İspanyol devinde sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarından çıkmayan milli yıldız Arda Güler için transfer piyasasını sarsacak dev bir iddia ortaya atıldı.

CHELSEA'DEN ARDA İÇİN 100 MİLYON EURO

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, 21 yaşındaki yetenek için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Chelsea'nin milli futbolcuyu kadrosuna katma isteğinin arkasındaki en büyük etken teknik direktör Xabi Alonso. Real Madrid döneminde yakından tanıdığı genç yıldızın yeteneklerine hayran olan Alonso'nun, Londra ekibinin orta saha yapılanmasını Arda Güler üzerine kurmak istediği ve yönetime bu transfer için rapor sunduğu kaydedildi.

TEKLİFE SICAK BAKILABİLİR

Sarı-lacivertlilerden Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in İspanyol ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Arda'nın sözleşmesini 2031'e dek uzatmaya hazırlanan eflatun-beyazlı yönetimin, Premier Lig devinden gelecek 100 milyon Euro seviyesindeki devasa bir teklife cazip bonservis geliri nedeniyle onay verebileceği ifade edildi.

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

İngiliz ekibinin devre arası transfer dönemi öncesinde elini çabuk tutmak istediği ifade edildi. Chelsea yöneticilerinin, transfer şartlarını netleştirmek adına kasım ayının ikinci haftasında Arda Güler'in temsilcileriyle masaya oturmayı planladığı aktarıldı.