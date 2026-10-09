Konya Meram\'da 82 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, polis sırtında taşındı

Konya'da kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası kadını, yürümekte zorlanınca polis memuru sırtında taşıdı.

Merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'ndeki evinde olmadığı anlaşılan Alzheimer hastası Nazmiye Tacir'in bulunması için gelini Huriye Tacir kayıp başvurusunda bulundu.

Harekete geçen polis, 2 Ekim'de kaybolan yaşlı kadının evinin çevresindeki otluk arazide arama çalışması başlattı.

Uzun kuru otların arama çalışmalarına engel olduğu bölgeye, güvenlik hizmetlerinde anlık takip ve hızlı müdahaleye olanak sağlayan "Gökmen" dron sistemi getirildi.

Tacir, arama çalışmalarının ardından aynı gün otluk alanda bulundu.

Arama çalışmasına katılan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Cemal Gözbaşı, yürümekte zorlanan kadını sırtında ambulansa taşıdı.

Yaşlı kadın, kontrol amacıyla Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözbaşı ise İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç tarafından tebrik edilerek, ödüllendirildi.

"Görevimizi yapmış olduk"

Gözbaşı AA muhabirine, ihbarın ardından olay yerine hızla intikal ettiklerini, hemen arama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Alanın otluk olması ve hava muhalefeti nedeniyle arama çalışmalarında zorlandıklarını anlatan Gözbaşı, "Yaşlı kadını bulabilmek için Gökmen dron sisteminden faydalandık. Kadını otluk alanda otururken bulduk." dedi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin bulundukları alana ulaşmasının mümkün olmadığını aktaran Gözbaşı, "Hasta olduğu için kendisiyle iletişim kuramadık. Yaşlı kadını ekip arkadaşımla yürütmek istedik. Ancak yürüyemeyeceğini anlayınca sırtıma alarak ambulansın bulunduğu alana taşıdım. Orada ilk müdahalesi yapıldı. Şükürler olsun herhangi bir sorunu yoktu. Görevimizi yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

Kayınvalidesini bulamayınca polisten yardım istedi

Kayınvalidesinin bulunmasının sevincini yaşayan Huriye Tacir ise kayıp müracaatının ardından vakit kaybetmeden arama çalışması başlatan polis ekiplerine teşekkür etti.

Kayınvalidesini sabah saatlerinde evinde bulamadığını ve kendi imkanlarıyla aramaya başladığını belirten Tacir, şunları kaydetti:

"Anahtara nasıl uzandığını bilmiyorum, kapıyı açmış gitmiş. Ben yaklaşık iki saat boyunca aradım, hastaneye sordum ancak bir sonuca ulaşamadım. Daha önce de kaybolduğunda polis ekipleri bulmuştu. Yardım istediğim polis ekipleri üç saatlik çalışmayla anneme ulaştı. Kendilerinden Allah razı olsun. Sırtında taşıdılar, her şeyiyle ilgilendiler."