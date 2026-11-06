Konya Meram'da bıçaklanan genç ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Meram'da bıçaklanan genç ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Konya Meram\'da bıçaklanan genç ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Konya Meram\'da bıçaklanan genç ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
Haber Videosu

Konya Meram'da sokak ortasında 2 kişiyle tartışması kavgaya dönüşen genç, bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Konya'da tartıştığı 2 kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Altınkılıç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen A.D. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D., 2 kişi tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı A.D., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelPolisMeramKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
Bulun bu sapığı Türkiye’nin başkentinde yaptığına bakın Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
19:46
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
19:06
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
18:41
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara’dan geliyorum
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum
18:37
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
17:45
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 20:15:01. #7.12#
SON DAKİKA: Konya Meram'da bıçaklanan genç ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android