Konya Meram'da sepetli vinçle çalışırken düşen işçinin çenesi kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Meram'da sepetli vinçle çalışırken düşen işçinin çenesi kırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Meram\'da sepetli vinçle çalışırken düşen işçinin çenesi kırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Meram'da sepetli vinçle demir çıkarmaya çalışan işçi yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı. Çenesi kırılan ve vücudunda sıyrıklar bulunan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konya'da sepetli vinçle çatıya demir çıkartmaya çalıştığı sırada 2 metrelik yükseklikten düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Destar Sokak'ta 2 katlı bina bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısına demir profilleri çıkartmak isteyen bina sakinleri sepetli vinç kiraladı. Vinç operatörü O.D., demirleri sepetle çıkartmaya çalıştığı sırada yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde vinç operatörünün çenesinin kırıldığı ve vücudunun bazı bölgelerinde sıyrıklar belirlendi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından O.D., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGüncelMeramKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
İspanya sandığa gidiyor Sánchez parlamentoyu feshetti İspanya sandığa gidiyor! Sánchez parlamentoyu feshetti
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
13:51
Fred’den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim diyerek...
Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim diyerek...
13:15
Lamine Yamal’ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti
Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 14:01:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Konya Meram'da sepetli vinçle çalışırken düşen işçinin çenesi kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei