Konya Meram'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü, bazı hayvanlar telef oldu
Konya'nın merkez Meram ilçesi Yatağan Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde doğal nedenlerle çıkan yangın, ekiplerin ve helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı hayvanlar telef olurken, yanan alan dron ile havadan görüntülendi.
Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan alan dron ile havadan görüntülendi.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Yatağan Mahallesi sınırlarında kalan Karatepe-Dişkayalar mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda doğal nedenlerden çıktığı belirlenen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline arazözler, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Helikopterin de havadan desteğiyle yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın mahallinde jandarma ekipleri de güvenliği sağlarken, yangında bazı hayvanlar telef oldu. Yanan alan ise dron ile havadan görüntülendi.
Vatandaşlar, büyük bir alanın yandığını belirterek, ekipler ve söndürme helikopterinin uğraşları sonucu yangının söndürüldüğünü söylediler.
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