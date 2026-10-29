Konya Meram'da inşaat yanında zemin çöktü, doğalgaz ve su boruları hasar gördü - Son Dakika
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Konya Meram'da inşaat yanında zemin çöktü, doğalgaz ve su boruları hasar gördü

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Konya Meram\'da inşaat yanında zemin çöktü, doğalgaz ve su boruları hasar gördü
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Konya Meram\'da inşaat yanında zemin çöktü, doğalgaz ve su boruları hasar gördü
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Konya'nın Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde yapımı süren inşaatın yanında toprak kayması sonucu zemin çöktü ve doğalgaz ile su hatlarında hasar oluştu. Yoğun gaz kaçağı nedeniyle ekipler akışı keserken sokak bir süre yaya ve trafiğe kapatıldı, ardından girişler kontrollü açıldı.

Konya'da yapımı devam eden inşaatın yanında toprağın kayarak zeminin çökmesi sonucu doğalgaz ve su hattı boruları patladı. Güvenlik amaçlı sokak giriş çıkışı bir süre kapatılırken, ekipler tarafından gaz akışı kesildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Asbaşkan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yapımı devam eden inşaat yanında toprağın kayarak zeminin çökmesi sonucu doğalgaz ve su hattı borularında hasar meydana geldi. Yoğun gaz kaçağı üzerine olay yerine doğalgaz dağıtım, su arıza ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken su arıza ve doğalgaz ekipleri ise herhangi bir patlamaya karşı hasarın meydana geldiği boru hatlarının akışını kapattı. Sokak bir süre yaya ve trafik akışına da kapatılırken, yapılan çalışmanın ardından sokağa girişler kontrollü olarak açıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaÇaybaşıİnşaatGüncelMeramKonyaSon Dakika

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