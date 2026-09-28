Meram Emniyetine modern merkez; yeni hizmet binasının temeli atıldı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde güvenlik hizmetlerinin daha modern ve etkin şartlarda yürütülmesini sağlayacak Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temeli dualarla atıldı.

Meram'da güvenlik hizmetlerinin daha modern, etkin ve vatandaş odaklı şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Yenişehir Mahallesi'nde, Gazze Caddesi ile Çeçenistan Caddesi'nin kesişiminde hayata geçirilecek proje, Meram'ın hızla gelişen bölgesinin önemli yatırımlarından biri olacak.

"Şehirler, güçlerin aynı hedef etrafında birleşmesiyle büyür"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, temel atma töreninde yaptığı konuşmada ilçenin kamu yatırımları açısından önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, göreve geldikleri günden bu yana "Meram, kamu yatırımlarında altın çağını yaşıyor" anlayışını vurguladıklarını ve atılan bu temelin de bunun en somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Emniyet hizmetlerini de belediyenin sorumluluk alanındaki hizmetlerden ayrı görmediklerini ifade eden Başkan Kavuş, eğitim, sağlık ve emniyet alanlarında ihtiyaç duyulan yatırımlara imkanlar ölçüsünde destek vermeye devam ettiklerini kaydetti. Şehirlerin gelişmesinde kurumlar arasındaki iş birliği ve ortak aklın önemine dikkat çeken Başkan Kavuş, ortak akıl ve iş birliğinin ilçeye ve şehre çok kıymetli eserler kazandırdığını da hatırlatarak, aynı anlayışla Meram ve Konya'ya değer katmayı sürdüreceklerini söyledi.

"Çalışma şartlarımız daha da gelişecek"

Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ise güvenlik hizmetlerinin etkin, hızlı ve kaliteli biçimde yerine getirilebilmesi için çağın ihtiyaçlarına cevap veren modern çalışma alanlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Emniyet Müdürlüğü ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen yeni hizmet binasının emniyet personelinin çalışma şartlarını geliştireceğini belirten İl Emniyet Müdürü Koç, yapının vatandaşlara da modern ve konforlu bir hizmet ortamı sunacağını söyledi. Yeni binanın daha güçlü bir teşkilat yapısına katkı sağlayacağını dile getiren Koç, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan kurum ve kişilere teşekkür etti. Emniyet teşkilatının huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini de kaydeden İl Emniyet Müdürü Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' hedefi doğrultusunda emniyet güçlerinin de "huzurun yüzyılı" hedefiyle görev yapmaya devam edeceğini ifade etti.

"Bu bölge Meram'ın önemli merkezlerinden biri oldu"

Meram'da son yıllarda yaşanan değişime dikkat çekerek yeni emniyet müdürlüğü binasının da bölgedeki dönüşümün önemli bir parçası olacağını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da belediye hizmet binasıyla başlayan sürecin kaymakamlık, emniyet, müftülük ve sağlık müdürlüğü yatırımlarıyla devam ettiğini belirterek, bölgenin Meram'ın önemli merkezlerinden biri haline geleceğini ifade etti. Bir bölgenin merkez olabilmesi için ulaşım imkanlarının da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Altay, Fetih Caddesi'nden başlayıp Ahmet Özcan, Çeçenistan ve Gazze caddeleri ile devam ederek Çevre Yolu'na uzanacak tramvay hattı üzerinde uzun süredir çalışma yürüttüklerini söyledi. Başkan Altay, bu konuda ilgili bakanlıkla birlikte önemli bir gelişmenin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Güvenliğin şehir yaşamının temel unsurlarından biri olduğunu da dile getiren Başkan Altay, fedakarca çalışan emniyet teşkilatı mensuplarına ve Meram Emniyetinin yeni hizmet binasına kavuşmasına destek verenlere teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ise şehirlerin gelişiminde yerel yönetimlerin yanı sıra merkezi hükümetin yatırımlarının ve güvenlik hizmetlerinin de büyük önem taşıdığını belirterek, huzur ve güven ortamının şehir yaşamının temel unsurlarından olduğunu ifade etti. Milletvekili Selvi, yeni emniyet müdürlüğü binasının Meram ve Konya için hayırlı olmasını dileyerek projede emeği bulunanlara teşekkür etti.

" Güvenlik, huzurlu geleceğin teminatıdır"

Temel atma töreninde yaptığı konuşmada yeni hizmet binasının emniyet teşkilatının gücüne güç katacağını belirten Konya Valisi İbrahim Akın da İçişleri Bakanlığı himayesinde, Konya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen yatırımın Meram'a ve Konya'ya hayırlı olmasını diledi. Vali Akın, bir şehrin gelişmesi ve kalkınmasının huzur ve güven ortamıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Güvenliğin yalnızca asayişin sağlanmasından ibaret olmadığını belirten Vali Akın, huzur ortamının yatırımın, üretimin, kardeşliğin ve geleceğin de teminatı olduğunu ifade etti. Yeni hizmet binasının emniyet personeline daha geniş ve uygun çalışma imkanları sunacağını kaydeden Vali Akın, bunun vatandaşlara sunulan hizmet standardına da katkı sağlayacağını söyledi. Vali Akın, yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği bulunanlara teşekkür ederek binanın en kısa sürede tamamlanmasını temenni etti.

Yeni hizmet binasının temeli dualarla atıldı

Konuşmaların ardından Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temeli dualarla atıldı. Modern mimarisi, geniş çalışma alanları ve vatandaşların hizmet alımını kolaylaştıracak yapısıyla dikkat çeken projenin tamamlanmasıyla Meram'daki emniyet hizmetlerinin daha çağdaş bir ortamda yürütülmesi hedefleniyor.

Meram'a yeni bir merkez oluşturuluyor

İçişleri Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve merkez Meram İlçe Belediyesi iş birliğinde yapılacak yeni hizmet binası, 5 bin 197 metrekarelik arsa üzerinde yaklaşık 3 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Bodrum ve üç kat olarak planlanan modern yapı, emniyet personelinin çalışma şartlarını iyileştirirken vatandaşlara da daha konforlu ve nitelikli hizmet sunulmasına imkan sağlayacak. Meram'daki kamu yatırımlarının yoğunlaştığı bölgede belediye hizmet binası ve kaymakamlık binasının yanı sıra İlçe Müftülüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü yatırımlarının da hayata geçirilmesiyle bölge, önemli bir kamu hizmetleri merkezine dönüşecek.

Temel atma törenine Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, J. Bkm. Alb. Yücel Taş, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Murat Adabalı, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Çimen, kamu kurum ve kuruluşlarının il ve bölge müdürleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.