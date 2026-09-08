Konya'da trafikte sopayla saldırı girişimine 380 bin TL ceza - Son Dakika
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Konya'da trafikte sopayla saldırı girişimine 380 bin TL ceza

Konya\'da trafikte sopayla saldırı girişimine 380 bin TL ceza
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Konya Meram'da trafikte elinde sopayla başka bir sürücüye saldırı girişiminde bulunan H.D. adlı şahsa 380 bin TL idari para cezası kesildi. Şüphelinin sürücü belgesine 60 gün el konulurken, olayda kullanılan araç da 60 gün trafikten menedildi.

Konya'da trafikte elinde sopayla başka bir sürücüye saldırı girişiminde bulunan şahsa 380 bin TL para cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç ise 60 gün trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde meydana geldiği anlaşılan ve elinde sopa bulunan bir şahsın trafikte başka bir araç sürücüsüne yönelik gerçekleştirdiği eyleme ilişkin olarak yapılan çalışmada; söz konusu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli H.D. isimli şahıs, ekiplerimizce yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayın yaşandığı gece Taşkent ilçemizde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca şahsa, 'Trafikte Saldırı Amacıyla Başka Bir Aracı Israrla Takip Etmek veya Bu Amaçla Araçtan İnmek' fiili kapsamında toplamda 380 bin TL idari para cezası uygulanmış, şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulmuş, olayda kullanılan araç ise 60 gün süreyle trafikten menedilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Meram, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da trafikte sopayla saldırı girişimine 380 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da trafikte sopayla saldırı girişimine 380 bin TL ceza - Son Dakika
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