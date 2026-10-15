Tosya\'da ormanda cinayet: Yağcılar köyünün imamı odunla vurularak hayatını kaybetti

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde K.Ç., Yağcılar köyü imamı İrfan Vurucu'yu (50) başına odunla vurarak öldürdü.

ODUN TOPLARKEN ANLAŞMAZLIK YAŞADILAR

Olay, öğle saatlerinde Yağcılar köyü yakınındaki ormanda meydana geldi. K.Ç., ormandan yakacak odun topladıkları sırada anlaşmazlık yaşadığı köy imamı İrfan Vurucu'nun başına odunla vurdu. Vurucu yerde hareketsiz kalırken, K.Ç. ormana kaçtı.

ŞÜPHELİ ORMANDA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, İrfan Vurucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. K.Ç. ise orman içinde yakalandı.

Tosya nüfusuna kayıtlı imam İrfan Vurucu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.