Tosya\'da ormanda cinayet: Yağcılar köyünün imamı odunla vurularak hayatını kaybetti

Tosya'da ormanda cinayet: Yağcılar köyünün imamı odunla vurularak hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyü yakınındaki ormanda öğle saatlerinde yakacak odun toplanırken çıkan anlaşmazlıkta, köyün imamı 50 yaşındaki İrfan Vurucu başına odunla vurularak hayatını kaybetti. Ormana kaçan K.Ç. orman içinde yakalandı; evli ve 2 çocuk babası imamın ölümüne ilişkin inceleme sürüyor.
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde K.Ç., Yağcılar köyü imamı İrfan Vurucu'yu (50) başına odunla vurarak öldürdü.
ODUN TOPLARKEN ANLAŞMAZLIK YAŞADILAR
Olay, öğle saatlerinde Yağcılar köyü yakınındaki ormanda meydana geldi. K.Ç., ormandan yakacak odun topladıkları sırada anlaşmazlık yaşadığı köy imamı İrfan Vurucu'nun başına odunla vurdu. Vurucu yerde hareketsiz kalırken, K.Ç. ormana kaçtı.
ŞÜPHELİ ORMANDA YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, İrfan Vurucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. K.Ç. ise orman içinde yakalandı.
Tosya nüfusuna kayıtlı imam İrfan Vurucu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
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