Beşiktaş\'ta sakatlık: Orkun Kökçü

Beşiktaş'ta sakatlık: Orkun KökçüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Hoffenheim maçında ilk yarıda sakatlık yaşadı ve ikinci yarının başında yerini Fabio Miretti'ye bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Alman ekibi TSG Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'a kaptan Orkun Kökçü'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların başarılı orta saha oyuncusu, sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
DEVRE ARASINDA OYUNDAN ÇIKTI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve orta sahadaki liderliğiyle takımını yönlendiren tecrübeli futbolcu, ilk yarının ortalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle zor anlar yaşadı. İlk 45 dakikanın tamamlanmasının ardından teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini bildiren milli futbolcu, ikinci yarının başında yerini Fabio Miretti'ye bıraktı.
TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ DURUMU MERAK EDİLİYOR
Başarılı orta sahanın sakatlık durumu yapılacak detaylı kontroller ve çekilecek emar (MR) sonrasında netlik kazanacak. Milli yıldızın Trabzonspor derbisinde forma giyip giyemeyeceği merakla bekleniyor.
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