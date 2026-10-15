Para, Galatasaray'a huzur getirmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Para, Galatasaray'a huzur getirmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona bonservislere 278, sarı-kırmızılılar 300.2 milyon Euro ödedi. Ancak iki takım arasındaki organizasyon kalitesi sahadaki oyuna ve skora tıpkı bir "Futbol dersi" gibi yansıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında ağırladığı İspanyol devi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Ancak RAMS Park'taki bu yenilgi, skordan ziyade iki kulübün son dönemdeki harcama rakamları ile sahadaki futbol gerçekliği arasındaki devasa uçurumu gözler önüne serdi.

TRANSFERE DAHA FAZLA HARCADI AMA...

Son 3 yılda Victor Osimhen, Rafael Leao ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katmak için kesenin ağzını açan sarı-kırmızılılar, bonservislere toplam 300,2 milyon Euro harcadı. Aynı dönemde Barcelona'nın transfere harcadığı rakam ise 278 milyon Euro seviyesinde kaldı. Kağıt üzerinde transfer harcamalarında dev rakibini geride bırakan Galatasaray, yeşil sahada ise rakibine direnemedi.

İSTATİSTİKLER TABLOYU ÖZETLEDİ

RAMS Park'ta muhteşem atmosfer altında oynanan karşılaşmada Katalan ekibi, baştan sona üstün bir futbol sergiledi. 90 dakika sonundaki veriler iki takım arasındaki sistemi net bir şekilde ortaya koydu:

  • Topla Oynama: %35 Galatasaray – %65 Barcelona
  • İsabetli Şut: 2 Galatasaray – 12 Barcelona
  • Başarılı Pas: 200 Galatasaray – 584 Barcelona
İsabetli pas sayısı iki haneli bile değil! Torreira, Galatasaray'daki en kötü maçını oynadıİsabetli pas sayısı iki haneli bile değil! Torreira, Galatasaray'daki en kötü maçını oynadı Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözlerTüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayBarcelonaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir Halis demir:
    olsun be bir tane gatiban anadolu takımına 3 atarlar her şey unutulur gider 1 2 Yanıtla
  • korkut0320 korkut0320:
    suç kimsede değil . Barça da yılların birikmiş oyuncusu var . 0 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    yetiiş o. Çakır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
6-0’lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal’ın montunu konuşuyor 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
İşte İstanbul’daki selde son durum İşte İstanbul'daki selde son durum
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
21:14
Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu
Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu
21:07
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul’da 5, Kocaeli’de 1 kişi kayıp
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp
21:04
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
20:55
Beşiktaş’ın ilk 11’inde 3 büyük sürpriz
Beşiktaş'ın ilk 11'inde 3 büyük sürpriz
20:27
Fenerbahçe’de Asensio depremi Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
20:27
Riyad’daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:13
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:43
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
18:36
Ünlü futbolcu Antony’nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 21:39:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Para, Galatasaray'a huzur getirmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei