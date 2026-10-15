Para, Galatasaray'a huzur getirmedi

Para, Galatasaray'a huzur getirmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barcelona bonservislere 278, sarı-kırmızılılar 300.2 milyon Euro ödedi. Ancak iki takım arasındaki organizasyon kalitesi sahadaki oyuna ve skora tıpkı bir "Futbol dersi" gibi yansıdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında ağırladığı İspanyol devi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Ancak RAMS Park'taki bu yenilgi, skordan ziyade iki kulübün son dönemdeki harcama rakamları ile sahadaki futbol gerçekliği arasındaki devasa uçurumu gözler önüne serdi.
TRANSFERE DAHA FAZLA HARCADI AMA...
Son 3 yılda Victor Osimhen, Rafael Leao ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katmak için kesenin ağzını açan sarı-kırmızılılar, bonservislere toplam 300,2 milyon Euro harcadı. Aynı dönemde Barcelona'nın transfere harcadığı rakam ise 278 milyon Euro seviyesinde kaldı. Kağıt üzerinde transfer harcamalarında dev rakibini geride bırakan Galatasaray, yeşil sahada ise rakibine direnemedi.
İSTATİSTİKLER TABLOYU ÖZETLEDİ
RAMS Park'ta muhteşem atmosfer altında oynanan karşılaşmada Katalan ekibi, baştan sona üstün bir futbol sergiledi. 90 dakika sonundaki veriler iki takım arasındaki sistemi net bir şekilde ortaya koydu:
- Topla Oynama: %35 Galatasaray – %65 Barcelona
- İsabetli Şut: 2 Galatasaray – 12 Barcelona
- Başarılı Pas: 200 Galatasaray – 584 Barcelona
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