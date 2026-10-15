Para, Galatasaray'a huzur getirmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında ağırladığı İspanyol devi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Ancak RAMS Park'taki bu yenilgi, skordan ziyade iki kulübün son dönemdeki harcama rakamları ile sahadaki futbol gerçekliği arasındaki devasa uçurumu gözler önüne serdi.

TRANSFERE DAHA FAZLA HARCADI AMA...

Son 3 yılda Victor Osimhen, Rafael Leao ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katmak için kesenin ağzını açan sarı-kırmızılılar, bonservislere toplam 300,2 milyon Euro harcadı. Aynı dönemde Barcelona'nın transfere harcadığı rakam ise 278 milyon Euro seviyesinde kaldı. Kağıt üzerinde transfer harcamalarında dev rakibini geride bırakan Galatasaray, yeşil sahada ise rakibine direnemedi.

İSTATİSTİKLER TABLOYU ÖZETLEDİ

RAMS Park'ta muhteşem atmosfer altında oynanan karşılaşmada Katalan ekibi, baştan sona üstün bir futbol sergiledi. 90 dakika sonundaki veriler iki takım arasındaki sistemi net bir şekilde ortaya koydu: