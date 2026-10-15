İsabetli pas sayısı iki haneli bile değil! Torreira, Galatasaray'daki en kötü maçını oynadı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada, sarı-kırmızılıların dinamos Lucas Torreira'nın sergilediği performans taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla belki de en etkisiz gecelerinden birini geride bıraktı.

81 DAKİKADA 9 BAŞARILI PAS

Sahada kaldığı 81 dakika boyunca oyunun temposuna ayak uydurmakta zorlanan Uruguaylı futbolcu, yalnızca 22 kez topla buluşabildi. Karşılaşma boyunca kullandığı 17 pasın sadece 9'unda isabet sağlayabilen Torreira, %53 gibi oldukça düşük bir pas yüzdesinde kaldı.

İLERİYE DOĞRU SIFIR İSABET

Hücum geçişlerinde takıma katkı veremeyen tecrübeli oyuncunun pas tercihleri ve hücum istatistikleri dikkat çekti. Torreira, ileriye dönük denediği 5 pasın hiçbirinde isabet sağlayamadı ve üçüncü bölgedeki 3 pas denemesinin tamamında başarısız oldu. Maç boyunca attığı tek uzun pas ise adrese ulaşmadı.

İKİLİ MÜCADELELERDE SIFIR ÇEKTİ

Saha içerisindeki agresifliği ve top kapma becerisiyle bilinen Torreira, Barcelona karşısında ikili mücadelelerde varlık gösteremedi. Girdiği 3 ikili mücadeleyi ve çıktığı 2 hava topunu kaybederek 5 ikili mücadelenin tamamından yenilgiyle ayrıldı.