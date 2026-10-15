Zabıta baskınında akılalmaz savunma! Tarihi geçmiş ürünleri yedi - Son Dakika
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Zabıta baskınında akılalmaz savunma! Tarihi geçmiş ürünleri yedi

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Kilis'te zabıta ekiplerinin denetlediği markette 20 üründen 19'unun son tüketim tarihinin geçtiği tespit edildi. İşletme sahibi, ürünlerin sağlıklı olduğunu savunmak için zabıta ekiplerinin gözleri önünde tarihi geçmiş ürünleri açıp yedi. Daha önce mühürlenen marketin mührünün kırılarak yeniden açıldığı belirlenirken, bazı bebek bisküvilerinin üzerindeki tarihlerin elle değiştirildiği de öne sürüldü.

Zabıta baskınında akılalmaz anlar yaşandı. Kilis'te denetlenen bir markette 20 üründen 19'unun tarihinin geçtiği belirlendi. İşletme sahibinin denetim sırasında yaptığı hareket ise ekipleri şaşkına çevirdi.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ ZABITANIN ÖNÜNDE YEDİ

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir markette denetim gerçekleştirdi. Market raflarındaki ürünlerin son tüketim tarihlerini inceleyen ekipler, çok sayıda ürünün tüketim süresinin dolduğunu belirledi. Denetim sırasında işletme sahibi, tarihi geçmiş ürünlerin sağlıklı olduğunu savunarak dikkat çeken bir harekete imza attı. Market sahibi, raflardan aldığı tarihi geçmiş ürünlerin ambalajlarını açarak zabıta ekiplerinin gözleri önünde yemeye başladı. Ürünleri tüketerek herhangi bir sorun bulunmadığını göstermeye çalışan işletme sahibi, denetim görevlilerine tepki gösterdi.

Zabıta baskınında akılalmaz savunma! Tarihi geçmiş ürünleri yedi

"TAMAM YİYEYİM BEN, BENİ ZEHİRLESİN O ZAMAN"

Market sahibinin ürünleri tükettiği anlar kameraya yansıdı. İşletme sahibi, tarihi geçmiş ürünleri yerken şu ifadeleri kullandı: "Tamam yiyeyim ben, beni zehirlesin o zaman." Denetim sırasında yaşanan bu anlar dikkat çekerken zabıta ekipleri, marketteki ürünleri incelemeyi sürdürdü. İşletme sahibinin ürünleri yemesi, yapılan denetimin sonucunu değiştirmedi. Ekipler, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerle ilgili gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

20 ÜRÜNDEN 19'UNUN TARİHİ GEÇMİŞ

Denetimin en dikkat çekici sonucu, market raflarında incelenen ürünlerin neredeyse tamamının son tüketim tarihinin geçmiş olmasıydı. Zabıta ekipleri, kontrol edilen 20 üründen 19'unun tarihinin geçtiğini tespit etti.

Zabıta baskınında akılalmaz savunma! Tarihi geçmiş ürünleri yedi
ZabıtaBebekKilisSon Dakika

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SON DAKİKA: Zabıta baskınında akılalmaz savunma! Tarihi geçmiş ürünleri yedi - Son Dakika
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