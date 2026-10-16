Gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı - Son Dakika
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Gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı

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Gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı
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Gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce ifade vermişti. İlk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ağırel hakkında, savcılığın itirazı üzerine ev hapsi kararı verilmişti.

Gazeteci ve yazar Murat Ağırel gözaltına alındı. Ağırel, yaklaşık bir hafta önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade vermiş, ardından hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

FON SORUŞTURMASINDA İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim'de sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Başsavcılık, iki gazetecinin yürütülen fon soruşturması hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Ağırel ve Saymaz hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması yöneltildi. Aynı soruşturma kapsamında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında da gözaltı kararı verildi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, ARDINDAN EV HAPSİ VERİLDİ

9 Ekim'de İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade veren Murat Ağırel ve İsmail Saymaz, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, iki gazeteci hakkında imza verme yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verdi.

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, 10 Ekim'de Ağırel ve Saymaz hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı ise tutuklandı.

AĞIREL, HAKKINDAKİ SUÇLAMALARA YANIT VERMİŞTİ

Ağırel, 7 Ekim'de Sözcü TV'de katıldığı programda milletvekili Ümit Özlale'nin Meclis'te dile getirdiği fon yatırımlarına ilişkin iddiaları araştırdığını belirtti. Ağırel, hakkında yöneltilen suçlamaları reddederek kamuoyuna açıklanan iddiaları araştırmasının gazetecilik faaliyeti olduğunu savundu.

MURAT AĞIREL KİMDİR?

Murat Ağırel, 23 Eylül 1980'de Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ceyhan'da tamamlayan Ağırel, Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu.

Gazetecilik ve yazarlık yapan Ağırel, özellikle kamu harcamaları, ihaleler ve ekonomik ilişkiler üzerine hazırladığı araştırmalarla tanınıyor.

2006 yılında Biz Kaç Kişiyiz? adlı sivil toplum platformunun kuruluşunda yer alan Ağırel, daha sonra Memleket Sevdalıları Derneğini kurarak genel başkanlığını üstlendi.

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    Yorumlar (1)

  • m6r89qsq9d m6r89qsq9d:
    Özgür basın susturulamaz. 3 1 Yanıtla
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