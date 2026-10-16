ABD\'de seçim öncesi gizemli mektuplar! FBI devrede

ABD'de ara seçimlere kısa süre kala seçim görevlileri ve siyasetçilere gönderilen şüpheli mektuplar güvenlik endişesine yol açtı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ABD Posta Servisi'nin kolluk birimi, farklı eyaletlere gönderilen zarfları incelemeye aldı.

SEÇİM OFİSLERİNE GÖNDERİLEN MEKTUPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Pensilvanya, Ohio ve Idaho'nun da aralarında bulunduğu bazı eyaletlerdeki seçim ofislerine gönderilen şüpheli mektuplar, alıcılarına ulaşmadan tespit edilerek ele geçirildi.

FBI, mektupların bazılarında içeriği henüz belirlenemeyen bir madde bulunduğunu açıkladı. Söz konusu maddelerin ne olduğuna ilişkin incelemeler sürüyor.

DEMOKRAT SENATÖRLERİN OFİSLERİ DE HEDEFTE

Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ile Demokrat senatörler Alex Padilla ve Chris Murphy'nin sözcüleri, senatörlerin ofislerine gönderilen şüpheli madde içeren mektupların posta servisi tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

Olayla ilgili açıklama yapan Padilla, "Bu olay, kamuya hizmet eden ve seçimlerimizi yöneten kişilerin karşı karşıya olduğu gerçek tehlikeleri açıkça hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

WISCONSIN'DE DE ŞÜPHELİ TOZ BULUNDU

Wisconsin Seçim Komisyonu, içerisinde kimliği belirlenemeyen toz benzeri bir madde bulunan şüpheli mektup aldığını duyurdu.

Farklı eyaletlerde benzer mektupların ortaya çıkması üzerine güvenlik birimleri incelemelerini sürdürdü.

SENATO ÇALIŞANLARINA ACİL UYARI

ABD Temsilciler Meclisi'nin en üst düzey kolluk görevlisi tarafından çalışanlara gönderilen e-postada, bazı kamu görevlilerine beyaz toz benzeri şüpheli maddeler içeren mektuplar ulaştırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Senato çalışanlarına gönderilen ayrı bir e-postada ise şüpheli mektupların üzerindeki posta damgaları ile iade adreslerinin uyuşmayabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Uyarı mesajında, iade adresi bölümünde "DSA" ibaresi ve New York kentinde bir adres bulunan zarfın görüntüsüne de yer verildi. FBI ve ABD Posta Servisi'nin şüpheli mektuplara ilişkin soruşturması devam ediyor.