"Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak istifa etti" iddiası - Son Dakika
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"Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak istifa etti" iddiası

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"Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak istifa etti" iddiası
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Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın dün savcılıkta ifade verdiği, yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlığına tedbir getirilerek serbest bırakıldığı ileri sürüldü. Ayrıca Taha Çakmak'ın görevlerinden istifa ettiği iddia edildi.

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması büyüyor. Soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın dün savcılıkta ifade verdiği iddia edildi.

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Çakmak'ın ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imzayla serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

Çakmak'la ilgili iddialar bununla sınırlı kalmadı. Çakmak'ın Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdür görevlerinden istifa ettiği iddia edildi.

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