"Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak istifa etti" iddiası

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması büyüyor. Soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın dün savcılıkta ifade verdiği iddia edildi.

"TÜRKİYE SİGORTA'DAKİ GÖREVİNDEN AYRILDI" İDDİASI

Çakmak'ın ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imzayla serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

Çakmak'la ilgili iddialar bununla sınırlı kalmadı. Çakmak'ın Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdür görevlerinden istifa ettiği iddia edildi.