Bayhan’dan din değiştirdiği iddialarına yanıt: Benim dinim İslam

Almanya’da rahibeler tarafından büyütüldüğünü ve ilk öğrendiği dinin Hristiyanlık olduğunu anlatan Bayhan, din değiştirdiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Şarkıcı, “Benim dinim İslam” dedi.

Çocukluğuna ilişkin açıklamalarının ardından din değiştirdiği yönünde yorumlarla karşılaşan Bayhan, Almanya’da çocuk esirgeme kurumunda kaldığı dönemi anlattı. Hristiyanlıkla henüz reşit olmadığı yaşlarda tanıştığını belirten şarkıcı, sözlerine açıklık getirdi.

“İLK TANIDIĞIM PEYGAMBER HAZRETİ İSA’YDI”

Çocukluk yıllarını Almanya’da geçirdiğini hatırlatan Bayhan, şu ifadeleri kullandı:

“Benim çocukluğum Almanya'da geçti ve çocuk esirgeme kurumunda kaldım ben. Daha henüz reşit olmadığım bir yaşta ilk öğrendiğim din Hristiyanlıktı.

İlk tanıdığım peygamber Hazreti İsa'ydı. Hazreti İsa'yı hâlâ çok severim”

“BENİM DİNİM İSLAM”

Din değiştirdiği yönündeki iddiaları reddeden Bayhan, “Benim dinim İslam” diye konuştu. Almanya’dan Türkiye’ye geldikten sonra Eskişehir’de halasının yanında yaşadığını belirten şarkıcı, o dönemde 11-12 yaşlarında olduğunu söyledi.

Bayhan, çocukluk anısını “Ben Eskişehir'e geldiğimde 11-12 yaşlarımda... O zaman yine bir halam vardı. Halamda kalmıştım. Bir camiye gitmiştim ve bir bayram namazında... Orada kendi kendime...” sözleriyle anlattı.