Jhon Duran\'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip

Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galipGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Benfica, sahasında Celtic'i Jhon Duran'ın 2 golle attığı mücadelede 4-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Benfica ile Celtic karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçı Benfica, 4-1'lik skorla kazandı.
JHON DURAN GOLLERİYLE YILDIZLAŞTI
Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Jhon Duran, 23. dakikada Alexander Bah, 36. dakikada yeniden Jhon Duran ve 89. dakikada Vangelis Pavlidis attı. Celtic'in tek golünü 63. dakikada Camilo Duran kaydetti.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Celtic, 2 hafta sonunda puan alamadı. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Benfica, Omonia deplasmanına gidecek. Celtic, sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.
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