Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip - Son Dakika
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Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip

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Jhon Duran\'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Benfica, sahasında Celtic'i Jhon Duran'ın 2 golle attığı mücadelede 4-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Benfica ile Celtic karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçı Benfica, 4-1'lik skorla kazandı.

JHON DURAN GOLLERİYLE YILDIZLAŞTI

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Jhon Duran, 23. dakikada Alexander Bah, 36. dakikada yeniden Jhon Duran ve 89. dakikada Vangelis Pavlidis attı. Celtic'in tek golünü 63. dakikada Camilo Duran kaydetti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Celtic, 2 hafta sonunda puan alamadı. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Benfica, Omonia deplasmanına gidecek. Celtic, sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

BenficaCelticFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip - Son Dakika
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