Endonezya Meteoroloji Kurumu duman nedeniyle dış etkinliklerde sınırlama istedi - Son Dakika
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Endonezya Meteoroloji Kurumu duman nedeniyle dış etkinliklerde sınırlama istedi

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Endonezya Meteoroloji Kurumu duman nedeniyle dış etkinliklerde sınırlama istedi
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Endonezya Meteoroloji Kurumu, Kalimantan yangınlarından çıkan dumanın Cakarta'ya yayılması üzerine dış etkinliklerin sınırlandırılmasını istedi. Kemayoran'da cuma öğle vakti PM 2.5 yoğunluğu metreküp başına 67,5 mikrograma ulaşırken kurum seviyeyi sağlıksız buldu ve maske önerdi.

CAKARTA, 17 Ekim (Xinhua) -- Endonezya Meteoroloji Kurumu, Kalimantan'daki orman ve arazi yangınlarından çıkan dumanın başkent Cakarta'ya yayılması üzerine halka açık hava etkinliklerini sınırlandırma çağrısında bulundu.

Kurumun üst düzey yetkililerinden Guswanto, uydu görüntülerinin dumanın Kalimantan ve Sumatra boyunca yayılarak Banten ve Batı Cava eyaletleri üzerinden Cakarta'ya ulaştığını gösterdiğini söyledi. Guswanto, dumanın yer seviyesindeki hava kalitesini etkileyip etkilemediğinin ise henüz net olmadığını belirtti.

Cuma günü öğle saatleri itibarıyla Cakarta'nın Kemayoran semtinde PM 2.5 yoğunluğu metreküp başına 67,5 mikrograma ulaştı. Kurum bu seviyeyi sağlıksız olarak sınıflandırdı.

Guswanto sağlık açısından gerçek risklerin yalnızca uydu görüntülerine değil, hava kalitesi ölçümlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini belirterek halka açık havada egzersiz yapmaktan kaçınmalarını ve maske takmalarını tavsiye etti.

Bu yıl El Nino ile bağlantılı daha şiddetli kuraklık nedeniyle etkisini artıran mevsimsel orman yangınları Endonezya'da ve komşu ülkelerde defalarca yoğun dumana neden oldu.

Kaynak: Xinhua
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