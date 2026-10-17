Endonezya Meteoroloji Kurumu duman nedeniyle dış etkinliklerde sınırlama istedi

CAKARTA, 17 Ekim (Xinhua) -- Endonezya Meteoroloji Kurumu, Kalimantan'daki orman ve arazi yangınlarından çıkan dumanın başkent Cakarta'ya yayılması üzerine halka açık hava etkinliklerini sınırlandırma çağrısında bulundu.

Kurumun üst düzey yetkililerinden Guswanto, uydu görüntülerinin dumanın Kalimantan ve Sumatra boyunca yayılarak Banten ve Batı Cava eyaletleri üzerinden Cakarta'ya ulaştığını gösterdiğini söyledi. Guswanto, dumanın yer seviyesindeki hava kalitesini etkileyip etkilemediğinin ise henüz net olmadığını belirtti.

Cuma günü öğle saatleri itibarıyla Cakarta'nın Kemayoran semtinde PM 2.5 yoğunluğu metreküp başına 67,5 mikrograma ulaştı. Kurum bu seviyeyi sağlıksız olarak sınıflandırdı.

Guswanto sağlık açısından gerçek risklerin yalnızca uydu görüntülerine değil, hava kalitesi ölçümlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini belirterek halka açık havada egzersiz yapmaktan kaçınmalarını ve maske takmalarını tavsiye etti.

Bu yıl El Nino ile bağlantılı daha şiddetli kuraklık nedeniyle etkisini artıran mevsimsel orman yangınları Endonezya'da ve komşu ülkelerde defalarca yoğun dumana neden oldu.