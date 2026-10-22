Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya Bedir Mutabakat Zaptı\'nı imzaladı

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında 'Bedir Mutabakat Zaptı' adı verilen bir anlaşma imzalandı.İmza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Katar ziyareti sırasında gerçekleşti. Mutabakat kapsamında askeri üretimde işbirliğinin teşvik edilmesi, teknik bilgi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme kapasitesinin artırılması ve savunma sanayii alanında ekonomik katma değer oluşturulması hedefleniyor.Milli Savunma Bakanlığı 21 Ekim Çarşamba günü anlaşmayı sosyal medya platformu X'ten duyurdu.Mutabakat Zaptı'nın imzaları Bakan Yaşar Güler'in yanı sıra Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı tarafından atıldı.İmza töreninde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.Görgün: 'Amaç birlikte üretmek, birlikte geliştirmek ve birlikte güçlenmek'Söz konusu mutabakat, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'nın askeri kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.Bu kapsamda dört ülke arasında askeri üretim alanında işbirliği öngörülüyor.Teknik askeri eğitim ile araştırma ve geliştirme konularında işbirliğini desteklemek de anlaşmanın amaçları arasında.Anlaşmanın duyurulmasının ardından Savunma Sanayii Başkanlığı bir basın bülteni paylaştı.Başkan Haluk Görgün anlaşmayı dört ülkenin savunma sanayii kabiliyetlerini "ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve Ar-Ge çalışmalarıyla geleceğe taşıyacak stratejik bir adım" şeklinde değerlendirdi.

Görgün açıklamasını şöyle sürdürdü: "Türkiye olarak savunma sanayiinde benimsediğimiz yaklaşım, dost ve müttefik ülkelerimize yalnızca ürün sunmanın ötesinde; bilgi birikimimizi, mühendislik kabiliyetlerimizi ve tecrübelerimizi paylaşarak birlikte üretmek, birlikte geliştirmek ve birlikte güçlenmektir."Görgün, dört ülkenin sahip olduğu "sanayi altyapısı, teknik birikim ve üretim yeteneklerinin biraraya getirilmesiyle savunma sanayii ekosistemleri arasındaki etkileşimin güçlendirilmesinin amaçlandığını" kaydetti.'Savunma sanayii ihracatı son dört yılda 30 milyar doları aştı'Görgün açıklamasında savunma sanayii ihracatının son dört yılda 30 milyar doları aştığını da kaydetti."Bu tutar, sektörümüzün son 14 yıldaki toplam ihracatının yüzde 55'inden fazlasına karşılık geliyor" dedi.Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ün verdiği bilgiye göre, 2025 yılında ihracat yüzde 48 artarak 10 milyar doların üzerine çıktı; son 12 aylık dönemde ise ilk kez 11 milyar doları geçti.Türkiye, Katar'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinin İran savaşı sonrasında savunma kapasitelerini güçlendirmelerine destek veriyor. Türkiye'nin Katar'da halihazırda bir askeri üssü bulunuyor.Aynı zamanda Türkiye'nin özellikle savunma sanayii alanında Endonezya ile de yakın ilişkileri var. Ülke 2025'te Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'dan 48 adet almak üzere sözleşme imzaladı.Ankara, Pakistan ve Suudi Arabistan ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı ağustos ayında imzalamıştı.