Yüzbaşı İsmail Keleş, Katar Dünya Şampiyonası'nda 2028 Los Angeles kotasını kovalıyor

FATİH GÖKBULUT/ AYKUT KARADAĞ - Azerbaycan ve Endonezya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupaları'nda iki kez dünya şampiyonluğu elde eden Yüzbaşı İsmail Keleş, hedefini 2028 Los Angeles Olimpiyatları olarak belirledi.

Jandarma Genel Komutanlığı Atıcılık Kısım Amiri Yüzbaşı İsmail Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008'de Jandarma Gücü Spor Kulübü'nde atıcılık sporuna başladığını, 2011'de milli sporcu olduğunu anlattı.

İlk olimpiyat oyunları heyecanını İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen 2012 ISSF (International Shooting Sport Federation) Dünya Kupası'na katılarak yaşadığını anlatan Keleş, burada dünya ikincisi olduğunu ve Londra Olimpiyatları'na katılmayı hak ettiğini söyledi.

Keleş, uluslararası alanda toplamda 4 kez olimpiyatlara katıldığını belirterek, 2 kez dünya şampiyonluğu, 6 kez Avrupa şampiyonluğu ve 2 kez de Akdeniz Oyunları şampiyonluğunu elde ettiğini dile getirdi.

Son şampiyonluğunu 20. Akdeniz Oyunları'nda kazandığını anlatan Keleş, "3 rekor ve 2 altın madalyayla birlikte şampiyonluğumu elde ettim. Güzel bir sezondayız, dönemdeyiz. Şimdi de Katar Dünya Şampiyonası'na gideceğim, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na ilk kotayı verecek olan bir müsabaka. Bu sene hem Avrupa şampiyonu hem Akdeniz Oyunları şampiyonu olduk. Burada da yine aynı şampiyonluğu devam etmesini istiyoruz, o minvalde çalışıyoruz. Şampiyon olursak inşallah olimpiyatlarda tekrardan ülkemizi temsil edip bir altın madalyayla taçlandırmak istiyoruz. Ömrümüzün yettiğince de ülkemizi uluslararası arenada güzel bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Jandarmanın disiplini, sporculuğun disipliniyle birleştiğinde ortaya çok başarılı bir sporcu çıkıyor"

Keleş, Jandarma Genel Komutanlığının spora verdiği öneme değinerek, müsabakalardaki başarısını kurumuna borçlu olduğunu söyledi.

Askeri personel olarak kamu görevini de sürdürdüklerini anlatan Keleş, aynı zamanda sporcu olduklarını, sporu reklam olarak değil vatandaşa örnek olma amacıyla benimsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Jandarmanın disiplini bambaşka. Jandarmanın disiplini, sporculuğun disipliniyle birleştiğinde ortaya çok başarılı bir sporcu çıkıyor. Çünkü, sporcunun bir disipline ihtiyacı var ve jandarmada bu zaten bizim içimizden geliyor. Öz bilincimizden geliyor. O yüzden kendi içimizden sporcu yetiştirmeyi çok istiyoruz. Biz sadece sporcu değiliz, hem halka, vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Onların zor anında her zaman yanındayız. Sonrasında da sporcuyuz. Şimdi bir düşünsenize, ilçe jandarma komutanı ilçede sadece mülki ve adli görevleri yerine getirmiyor, aynı zamanda Türkiye şampiyonu, dünya şampiyonu. Böyle bir örnek halkın gözünde çok güzel olmaz mı? Bizim amacımız bu."

Keleş, müsabakalarda ülkeyi temsil etmenin gururunun bambaşka olduğunu ifade ederek, "Ermenistan'da bir Avrupa şampiyonası yapıldı bu sene ve orada altın madalya aldık. İstiklal Marşı'nı Ermenistan'da herkese duyurduk. Bütün Avrupa ayakta bizi dinledi. Bu gurur bambaşka, biz bu sene o gururu yaşadık. Şimdi de Katar'da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. İnşallah orada İstiklal Marşı'nı okutarak Los Angeles'a kota almayı hedefliyoruz. Bunu da yapacağımızdan eminim." diye konuştu.