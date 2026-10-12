Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı

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Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı
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Endonezya'da dört kişinin baştan aşağı koli bandıyla sarılarak Teletabiler'e benzetildiği görüntüler kısa sürede gündem oldu. Kişilerin, mahalle sakinleri tarafından yakalanan hırsızlar olduğu iddia edildi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişilerin hırsız değil, sosyal medya için eğlenceli içerikler hazırlayan bir ekibin üyeleri olduğu ve izleyicilerden gelen meydan okuma üzerine kendilerini bantlattıkları öğrenildi.

Endonezya'da dört kişinin baştan aşağı koli bandıyla sarılarak çizgi film karakterlerine benzetildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, evine sürekli hırsız girmesinden bıkan bir kişinin komşularıyla pusu kurarak dört şüpheliyi yakaladığı iddiasıyla paylaşıldı. Ancak dış basında yapılan araştırmalar, milyonlarca kişinin izlediği videonun arkasında bambaşka bir hikâye olduğunu ortaya çıkardı.

HIRSIZLARI YAKALAYIP TELETABİLERE BENZETTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, bir ev sahibinin art arda yaşanan hırsızlık olaylarından bıkarak komşularıyla birlikte harekete geçtiği öne sürüldü. İddiaya göre gece saatlerinde pusu kuran mahalle sakinleri, dört şüpheliyi yakaladıktan sonra polis gelene kadar baştan aşağı koli bandıyla sardı. Şüphelilerin başlarına kulak şeklinde çıkıntılar yapılarak çocuk programı Teletabiler'in karakterlerine benzetildiği anlatıldı.

Kısa sürede farklı ülkelerde yayılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Ancak anlatılan olayın gerçek olmadığı anlaşıldı.

Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: HIRSIZ DEĞİL, İÇERİK ÜRETİCİSİLER

Endonezya merkezli Detik'in araştırmasına göre videodaki kişiler, Doğu Cava eyaletinin Malang kentinde mizah içerikleri hazırlayan Batre TV ekibinin üyeleriydi. Ekipten Syahroni Muhammad, görüntülerde yer alan kişilerin hırsız olmadığını belirterek videonun sosyal medya için gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında kaydedildiğini açıkladı. Syahroni, arkadaşı Feri Wedon ile TikTok'ta canlı yayın yaptıkları sırada izleyicilerden gelen bir meydan okumayı kabul ettiklerini anlattı.

Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı

İZLEYİCİLER İSTEDİ, KENDİLERİNİ BANTLADILAR

Canlı yayın sırasında sanal hediyeler gönderen bir izleyicinin, içerik üreticilerinden vücutlarını tamamen koli bandıyla sarmalarını istediği belirtildi.

Meydan okumayı kabul eden ikili, yalnızca gözleri, burunları ve ağızları açık kalacak şekilde bantlandı. Ardından acı karides ezmesi yemeleri de istenince ortaya çıkan komik tepkiler kameraya yansıdı.

Görüntüler daha sonra farklı hesaplar tarafından paylaşılarak hırsızlık olayına aitmiş gibi sunuldu. Dört kişinin görüldüğü diğer görüntülerin de aynı ekibin hazırladığı içeriklerle bağlantılı olduğu belirlendi.

Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı

MİLYONLARCA KİŞİ YANLIŞ HİKÂYEYE İNANDI

Peru merkezli doğrulama platformu La República, 16 Temmuz 2026 tarihli incelemesinde videonun bir paylaşımının 3,6 milyonun üzerinde izlendiğini bildirdi.

Rusya merkezli doğrulama kuruluşu Provereno.Media da görüntülerin hırsızların yakalanmasını göstermediğini, içerik üreticilerinin kendi istekleriyle bantlandığını doğruladı. Böylece mahalle sakinlerinin dört hırsızı yakalayıp Teletabiler'e dönüştürdüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Sosyal MedyaHırsızlıkEndonezyaMedyaDünyaSon Dakika

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