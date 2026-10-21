Endonezya\'da Merak Limanı yakınındaki feribot yangınında 460 kişi tahliye edildi

CAKARTA, 21 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Cava Adası açıklarında KMP Batu Mandi adlı yolcu feribotunda yangın çıktı. Salı günü öğleden sonra başlayan yangının ardından feribottaki 460 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken, 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Banten Eyaleti Arama Kurtarma Ajansı'nın salı gecesi yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.15 civarında Merak Limanı yakınlarında bir feribotta yangın çıktığını bildirdi. Yangın sırasında feribotta 420 yolcu ve 40 mürettebat bulunuyordu.

Vakit geçirmeksizin olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, feribotta bulunanların tamamını saat 18.30'a kadar tahliye etti. Yolcular ve mürettebat, ayrıntılı değerlendirme için başka bir feribota aktarılıp Merak Limanı'na götürülürken, 11 kişi Cilegon kentinde tedavi altına alındı.

Tahliye ve yangın söndürme çalışmalarına kurtarma botları, römorkörler, devriye gemileri ve balıkçı tekneleri de dahil olmak üzere toplam 18 deniz aracı ve destek birimi katıldı.

Tahliye ve yangın söndürme çalışmalarının saat 21.25 itibarıyla tamamlandığını kaydeden ajans, kurtarma ekiplerinin durumu yakından takip ettiğini bildirdi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Ülkenin önemli feribot limanlarından olan Merak Limanı, Cava ve Sumatra adalarını Sunda Boğazı üzerinden birbirine bağlayan, Endonezya'nın en yoğun feribot güzergahlarından biri konumunda.