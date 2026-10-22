İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor

Fenerbahçe’nin transfer gündemine gelen Serhou Guirassy ve Luis Suarez, Şampiyonlar Ligi’ndeki golleriyle öne çıkıyor. Borussia Dortmund forması giyen Guirassy ile Sporting’in Kolombiyalı golcüsü Suarez, lig aşamasının üçüncü haftası sonunda gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı.

SUAREZ’DEN LASK KARŞISINDA İKİ GOL

Sporting’in LASK’a sahasında 3-2 yenildiği karşılaşmada takımının iki golünü de Luis Suarez kaydetti. Kolombiyalı santrforun golleri yenilgiyi önleyemese de bireysel performansı sezon istatistiklerine yansıdı. Suarez, Sporting formasıyla çıktığı 11 maçta 11 gol atarak maç başına bir gol ortalaması yakaladı.

ZİRVEDE ALTI OYUNCU VAR

Şampiyonlar Ligi’nde üçer karşılaşmada dört gole ulaşan Guirassy ve Suarez, zirveyi dört futbolcuyla daha paylaşıyor. Harry Kane, Ermedin Demirovic, Erling Haaland ve Nicolo Tresoldi de dört golle listenin ilk sırasında bulunan isimler arasında yer alıyor. Haaland bu sayıya iki maçta ulaşırken diğer beş oyuncu üçer karşılaşmada görev yaptı.

FENERBAHÇE İLE ANILMIŞLARDI

Yaz transfer döneminde isimleri Fenerbahçe ile gündeme gelen iki santrfor, kariyerlerini farklı takımlarda sürdürüyor. Guirassy, Dortmund’un hücum hattında görev yaparken Suarez de Sporting formasıyla gol katkısını sürdürüyor.