İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor - Son Dakika
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İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor

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İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Serhou Guirassy ve Luis Suarez, Şampiyonlar Ligi’nde dört golle zirveyi paylaşan isimler arasında yer aldı. LASK karşısında iki kez ağları havalandıran Suarez, Sporting formasıyla bu sezon 11 maçta 11 gole ulaştı.

Fenerbahçe’nin transfer gündemine gelen Serhou Guirassy ve Luis Suarez, Şampiyonlar Ligi’ndeki golleriyle öne çıkıyor. Borussia Dortmund forması giyen Guirassy ile Sporting’in Kolombiyalı golcüsü Suarez, lig aşamasının üçüncü haftası sonunda gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı.

İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor

SUAREZ’DEN LASK KARŞISINDA İKİ GOL

Sporting’in LASK’a sahasında 3-2 yenildiği karşılaşmada takımının iki golünü de Luis Suarez kaydetti. Kolombiyalı santrforun golleri yenilgiyi önleyemese de bireysel performansı sezon istatistiklerine yansıdı. Suarez, Sporting formasıyla çıktığı 11 maçta 11 gol atarak maç başına bir gol ortalaması yakaladı.

İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor

ZİRVEDE ALTI OYUNCU VAR

Şampiyonlar Ligi’nde üçer karşılaşmada dört gole ulaşan Guirassy ve Suarez, zirveyi dört futbolcuyla daha paylaşıyor. Harry Kane, Ermedin Demirovic, Erling Haaland ve Nicolo Tresoldi de dört golle listenin ilk sırasında bulunan isimler arasında yer alıyor. Haaland bu sayıya iki maçta ulaşırken diğer beş oyuncu üçer karşılaşmada görev yaptı.

İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor

FENERBAHÇE İLE ANILMIŞLARDI

Yaz transfer döneminde isimleri Fenerbahçe ile gündeme gelen iki santrfor, kariyerlerini farklı takımlarda sürdürüyor. Guirassy, Dortmund’un hücum hattında görev yaparken Suarez de Sporting formasıyla gol katkısını sürdürüyor.

Luis SuarezFenerbahçeSportingSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Murat Ustabasi Murat Ustabasi:
    AZIZDE BECEREMEDI BU ISI YOK ABI YAPAMADI OLMADI YINEE 2 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    bu ne haber bize ne 1 0 Yanıtla
  • AZİZ ERCAN ÇELİKLİ AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Bizim başkan öyle adamları almaz. Lukaku, Cenk Tosun gibi adamları alıki kendine sövdürsün. Öyle hoşlarına gidiyor. 0 0 Yanıtla
  • pusatalfa pusatalfa:
    Skut ekibi Galatasaray'ın takibe aldıklarını takip ediyor Galatasaray almazsa bunlar alıyor 0 0 Yanıtla
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