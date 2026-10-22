Louis Vuitton tanıtımında poz veren Arda Güler'e 4,5 milyon euro ödendiği öne sürüldü - Son Dakika
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Louis Vuitton tanıtımında poz veren Arda Güler'e 4,5 milyon euro ödendiği öne sürüldü

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Louis Vuitton tanıtımında poz veren Arda Güler\'e 4,5 milyon euro ödendiği öne sürüldü
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Lüks moda markası Louis Vuitton'un ürünleriyle objektif karşısına geçen Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, siyah polo tişört, pantolon ve elindeki çantayla görüntülendi. Paylaşılan bilgiye göre genç oyuncunun bu tanıtım çekimlerinden 4,5 milyon euro gelir elde ettiği iddia ediliyor.

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, bu kez moda dünyasındaki görüntüleriyle öne çıktı. Louis Vuitton ürünleriyle objektif karşısına geçen genç futbolcu, siyah polo tişörtü, pantolonu ve elinde taşıdığı çantasıyla görüntülendi.

KONUŞULAN RAKAM 4,5 MİLYON EURO

Paylaşılan bilgiye göre Arda Güler, tanıtım çekimlerinden 4,5 milyon euro gelir elde etti. 

Louis Vuitton tanıtımında poz veren Arda Güler'e 4,5 milyon euro ödendiği öne sürüldü
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Louis VuittonReal MadridArda GülerModaSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • e8594358 e8594358:
    dünyada adalet yok zengin hep daha kazanıyor ben olsa gariban öğrencilere halk reklamda oynatır onlara kazandırırdim malesef para hep bir avuç insan arasında dönüp duruyor bu yüzden dünyada fakirlik çok var 1 0 Yanıtla
    Camoka99 Camoka99:
    sen olsan bir fakıre yardım etmezsin arda senden daha iyi 0 0
  • Camoka99 Camoka99:
    ağam hak ediyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Louis Vuitton tanıtımında poz veren Arda Güler'e 4,5 milyon euro ödendiği öne sürüldü - Son Dakika
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