Louis Vuitton tanıtımında poz veren Arda Güler\'e 4,5 milyon euro ödendiği öne sürüldü

Louis Vuitton tanıtımında poz veren Arda Güler'e 4,5 milyon euro ödendiği öne sürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lüks moda markası Louis Vuitton'un ürünleriyle objektif karşısına geçen Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, siyah polo tişört, pantolon ve elindeki çantayla görüntülendi. Paylaşılan bilgiye göre genç oyuncunun bu tanıtım çekimlerinden 4,5 milyon euro gelir elde ettiği iddia ediliyor.
Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, bu kez moda dünyasındaki görüntüleriyle öne çıktı. Louis Vuitton ürünleriyle objektif karşısına geçen genç futbolcu, siyah polo tişörtü, pantolonu ve elinde taşıdığı çantasıyla görüntülendi.
KONUŞULAN RAKAM 4,5 MİLYON EURO
Paylaşılan bilgiye göre Arda Güler, tanıtım çekimlerinden 4,5 milyon euro gelir elde etti.
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