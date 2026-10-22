'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü

Karaköy'deki tezgahında mısır satarken çekilen videolarıyla kısa sürede tanınan Alper Temel, namıdiğer "Yakışıklı Mısırcı", bu kez astronomik bir reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.

6 MİLYON 500 BİN TL'LİK İMZA

Ticari başarıları ve geniş kitlelere ulaşmasıyla dikkat çeken Temel, bir markanın reklam yüzü oldu. İddialara göre; ünlü fenomen, çekimlerinde yer aldığı reklam filmi için 6 milyon 500 bin TL tutarında bir sözleşmeye imza attı.