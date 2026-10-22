'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü - Son Dakika
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'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü

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Karaköy'deki tezgahından çıkan videolarla tanınan "Yakışıklı Mısırcı" lakaplı Alper Temel, reklam yüzü olduğu markadan 6,5 milyon TL aldı.

Karaköy'deki tezgahında mısır satarken çekilen videolarıyla kısa sürede tanınan Alper Temel, namıdiğer "Yakışıklı Mısırcı", bu kez astronomik bir reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. 

6 MİLYON 500 BİN TL'LİK İMZA 

Ticari başarıları ve geniş kitlelere ulaşmasıyla dikkat çeken Temel, bir markanın reklam yüzü oldu. İddialara göre; ünlü fenomen, çekimlerinde yer aldığı reklam filmi için 6 milyon 500 bin TL tutarında bir sözleşmeye imza attı. 

KaraköyMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat Ustabasi Murat Ustabasi:
    ne sacma bi hayat 5 0 Yanıtla
  • suna genç suna genç:
    Bu millet adam olmaz 1 0 Yanıtla
  • Firat Tas Firat Tas:
    angi ticari başarı mısır satıyor işte bu ülkede göbeğini sallayanda meşhur oldu 0 0 Yanıtla
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