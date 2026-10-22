ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var - Son Dakika
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ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var

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ABD\'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin\'in elinde Trump\'ın görüntüleri var
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'a ait özel fotoğraf ve videoları elinde tuttuğunu iddia etti. Trump'ın Putin'e yakınlığının arkasında bu görüntülerin olabileceğini savunan Clinton, Jeffrey Epstein dosyalarının tamamı açıklandığında Trump'ı destekleyenlerin bile şoke olacağını öne sürdü.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, gazeteci Kara Swisher ile birlikte sunduğu "High Stakes" adlı podcast yayınında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkiye yönelik çarpıcı iddialarda bulundu. Clinton, Putin'in Trump'a ait bazı fotoğraf ve videoları elinde tuttuğuna inandığını belirterek, Jeffrey Epstein dosyalarının tamamının açıklanması halinde Trump'ı destekleyenlerin bile şaşkına dönebileceğini öne sürdü.

Clinton, Trump'ın Rusya liderine yönelik tutumunun arkasında gizli bilgilerin bulunabileceğini savundu. Putin'in Trump üzerinde baskı kurmasını sağlayabilecek materyallere sahip olduğuna inandığını söyleyen eski bakan, "Putin'in Trump hakkında elinde bazı şeyler olduğuna inanmaya devam ediyorum. Elinde fotoğraflar, videolar ya da her ne varsa bunları tuttuğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Clinton'ın bu iddiasını destekleyen somut bir kanıt paylaşılmadı.

EPSTEIN DOSYALARINI İŞARET ETTİ

Cinsel istismar suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile ilgili dosyalara da değinen Clinton, Trump'ın belgelerin kamuoyuna açıklanmasına karşı çıktığını savundu.

Eski bakan, "Nihayet tüm Epstein dosyalarını gördüğümüzde, bence Trump'ı destekleyen insanlar bile bu dosyaların Trump hakkında ortaya koydukları karşısında şoke olacaklar" dedi.

Clinton, Trump'ın Putin'e yakınlığının nedenleri arasında güç arzusunun, ticari çıkarların ve Rusya liderinin elinde bulunduğunu düşündüğü bilgilerin olabileceğini öne sürdü.

"TRUMP, PUTİN'İN GÜCÜNE HAYRAN"

Trump ile Putin arasındaki ilişkinin geçmişine de değinen Clinton, ABD Başkanı'nın Rusya liderinin sahip olduğu mutlak güce uzun yıllardır hayranlık duyduğunu iddia etti.

Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri sırasında Moskova'da Trump Tower inşa etmek için ticari girişimlerini sürdürdüğünü hatırlatan Clinton, Rusya ile ilişkilerin yalnızca siyasi boyutla sınırlı olmadığını savundu.

Clinton ayrıca Trump'ın seçim kampanyası döneminde Rusya'yı kendi e-posta yazışmalarını bulmaya çağırdığını belirterek, bu sözlerin Moskova'nın seçimlere müdahalesine ilişkin tartışmalarda önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

"RUS İSTİHBARATI TRUMP'A YARDIM ETTİ"

2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rusya'nın Trump'ın kazanmasını istediğini ileri süren Clinton, Moskova yönetiminin çevrimiçi faaliyetler ve istihbarat unsurları aracılığıyla seçim sürecini etkilemeye çalıştığını savundu.

Trump'ın Rusya'nın seçimlere müdahalesiyle ilgili suçlamaları "Rusya aldatmacası" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Clinton, "Kendisine karşı kanıtlanabilir olan her iddiaya böyle yapıyor. Çünkü gerçeğin ne olduğunu asla kabul etmek istemiyor" dedi.

Clinton, Putin'in kendisini siyasi rakip olarak gördüğünü ve bu nedenle Trump'ın başkan seçilmesini tercih ettiğini öne sürdü.

"PUTİN'E ABD'NİN GÜVENLİĞİNDEN DAHA BAĞLI"

Trump'ın dış politika yaklaşımını da eleştiren Clinton, ABD Başkanı'nın Putin'e karşı yeterince mesafeli davranmadığını savundu.

Clinton, "Trump, Putin'e özgürlüğe, demokrasiye ve açıkçası ABD'nin ulusal güvenliğine bağlı olduğundan daha fazla bağlı" ifadelerini kullandı.

Eski bakan, geçmişte Rusya'nın politikalarına karşı açık bir tutum sergilediğini belirterek Putin'in hem Avrupa hem de ABD açısından tehdit oluşturduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Clinton'ın Trump'a ait gizli görüntüler bulunduğu ve Epstein dosyalarının Trump hakkında yeni bilgiler ortaya çıkaracağı yönündeki sözleri ise doğrulanmış bulgular değil, kendi değerlendirme ve iddiaları olarak öne çıktı.

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