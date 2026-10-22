Bartın Kozcağız'da berber Murat Barışık silahla vurularak öldürüldü

Bartın’da Ustaoğlu köyündeki dere yatağında cansız bedeni bulunan 35 yaşındaki berber Murat Barışık’ın ölümü cinayet çıktı. Olayın şüphelisi olarak belirlenen 21 yaşındaki Ö.Ç. gözaltına alındı.

DERE YATAĞINDA MOTOSİKLETİYLE BULUNDU

Kozcağız beldesinde erkek kuaförü olarak çalışan Murat Barışık, Merkez ilçeye bağlı Ustaoğlu köyünde bir dere yatağında motosikletinin yanında ölü olarak bulunmuştu. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Köprünün üzerinde kan izleri bulundu, Barışık’ın vücudunda da kurşun izi tespit edildi. Bunun üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

24 SAATTE AYDINLATILDI

Başsavcılığın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 saat boyunca kesintisiz inceleme ve takip çalışması yürüttü. Çalışmalar sonucunda olay aydınlatıldı ve şüpheli belirlendi.

650 BİN LİRALIK BORÇ İDDİASI

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, maktulle aynı köyde yaşayan fabrika işçisi Ö.Ç. (21) şüpheli olarak belirlendi. Ö.Ç. ile Barışık arasında araç ve motosiklet alım satımına dayanan bir ilişki olduğu öğrenildi. Şüphelinin, maktule yaklaşık 650 bin lira borcu olduğu ve bu borcu ödeyemediği belirlendi.

TABANCAYI 3 GÜN ÖNCE SAKLADIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

İlk incelemelere göre şüphelinin, olaydan 3 gün önce cinayeti planlayarak bölgeye gittiği ve tabancasını orada sakladığı değerlendirildi. Ö.Ç.’nin olay günü Barışık’ı bölgeye çağırdığı ve sakladığı tabancayla tek el ateş ettiği değerlendiriliyor. Şüphelinin ardından Barışık’ı ve motosikletini dereye attığı belirlendi. Barışık’ın cep telefonunu ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da dereye attığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan şüpheli Ö.Ç.’nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.